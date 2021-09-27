27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки более 170 человек и 60 единиц техники привлекались к поиску потерявшихся в лесах. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"По оперативным данным, с 6.00 26 сентября до 6.00 27-го поступили сообщения о 16 пропавших гражданах в лесных массивах на территории 10 районов Брестской, Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областей. Для поисковых работ были задействованы 61 единица техники и 178 человек, из них 35 единиц техники и 105 работников МЧС", - рассказали в пресс-службе.

Обнаружены 15 человек, из них 11 работниками МЧС. Не найден 1 человек в Столинском районе Брестской области, поиски которого продолжаются.-0-