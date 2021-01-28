28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за сутки на пожарах погибли два человека. Оба инцидента произошли в Гомельской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.

27 января в 18.27 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме по ул.Советской в агрогородке Кривск Буда-Кошелевского района. На месте обнаружен погибший хозяин 1960 года рождения, не работавший.

В этот же день в 21.22 поступило сообщение о пожаре в доме по ул.Гагарина в городском поселке Корма. Там был обнаружен погибший хозяин 1975 года рождения, не работавший.

Причины пожаров и гибели устанавливаются.-0-