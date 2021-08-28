В Беларуси за сутки зарегистрированы 1636 пациентов с COVID-19, выписаны 1449

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки в Беларуси зарегистрированы 1636 пациентов с COVID-19, выписаны 1449. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Беларуси был зарегистрирован 477 901 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 471 018 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3745 пациентов с выявленным коронавирусом.

За минувшие сутки выполнено 18 366 тестов. Всего в стране их проведено 7 757 953.-0-