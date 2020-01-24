В Беларуси заболеваемость ОРИ в этом сезоне почти на 46% ниже, чем в прошлом

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уровень заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом в нынешнем эпидсезоне почти на 46% ниже, чем в прошлом. Об этом сегодня журналистам сообщила заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская, передает корреспондент БЕЛТА.

Специалист проинформировала, что по состоянию на начало этой недели уровень заболеваемости почти на 46% ниже, чем в прошлом году. "Ситуация стабильная. Рост заболеваемости детей, которые после каникул вернулись в классы, отмечался, но был незначительным", - сказала Ирина Глинская.

Меньше в этом году болеют и взрослые. Циркулируют в основном негриппозные вирусы. Грипп также встречается, но это единичные случаи.

Ирина Глинская подчеркнула, что низкому уровню заболеваемости способствовала вакцинация.

Как сообщалось, от гриппа в этом сезоне привилось более 41% белорусов. В целом по стране вакцинацию прошли около 55% детского и 38% взрослого населения.-0-