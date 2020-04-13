В Беларуси запретили опасные российские конфеты и джем

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инспекция Госстандарта по Минской области и Минску обнаружила не соответствующие требованиям техрегламентов джем и конфеты российского производства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Специалисты инспекции установили, что вишневый джем торговой марки "Marco BG", изготовленный ООО "Алмалык" (Российская Федерация, Московская область, Подольский район), не соответствовал требованиям техрегламентов Таможенного союза по безопасности и маркировке. В продукте были обнаружены пищевые добавки - краситель азорубин (Е122) и консервант сорбиновая кислота (Е200), которые изготовитель не указал в составе продукции. Кроме того, при производстве джемов использование азорубина не допускается.

Нуга "Ореховый рулет" производства ООО "Мир сладостей С" (Российская Федерация, Курская область, Курский район) также не соответствовала требованиям техрегламентов ТС по безопасности и маркировке. Фактически в состав этого пищевого продукта входили синтетические красители в количествах, превышающих максимально допустимый уровень их содержания в продукции. Так, тартразина (Е102) было больше в 1,4 раза, а понсо 4R (Е124) - в 5,6 раза. Наличие этих добавок изготовитель не указал в маркировке. Отсутствовала и обязательная предупреждающая надпись "Содержит красители, которые могут оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей".

Всего с начала года в реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и обращению на территории Беларуси, включено более 360 наименований товаров.

Ознакомиться с реестром опасной продукции можно на интернет-портале "Качество.бел" (http://danger.gskp.by).-0-