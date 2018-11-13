В Беларуси запущен благотворительный проект по обеспечению детей с диабетом инсулиновыми помпами

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси запущен благотворительный проект по обеспечению больных диабетом детей инсулиновыми помпами, сообщила сегодня журналистам главный врач Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Наталия Карлович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вчера положено начало благотворительному проекту по бесплатному обеспечению детей инсулиновыми помпами. Помощь уже получили пять детей. Планируем дать развитие кабинету помповой инсулинотерапии, чтобы пациенты могли получать всю необходимую поддержку при использовании этого устройства. Помпа - это наиболее современное устройство для введения инсулина, но без обучения этот умный прибор мало чем поможет", - сказала Наталия Карлович.

По ее словам, в стране ведется регистр больных сахарным диабетом. "Благодаря этому мы имеем все необходимые сведения о том, насколько у нас распространена эта патология, насколько серьезные осложнения у пациентов и как они компенсированы. Ведь мало обследовать пациента и назначить ему лечение, надо еще добиться результатов, то есть компенсации диабета", - отметила главврач.

Наталия Карлович обратила внимание на необходимость налаживания сотрудничества с пациентом. "Диабет, как никакая другая проблема, показывает, насколько важно обучение пациентов. Сейчас школы диабета организованы практически повсеместно: в районных и областных центрах, но в современном мире невозможно без интернет-технологий. Поэтому мы ставим своей задачей организовать интернет-обучение пациентов на базе нашего центра", - сказала она.-0-