29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси завершают разработку комплексного прогноза научно-технического прогресса до 2040 года, сообщил сегодня директор Белорусского института системного анализа и информационного обеспечения научно-технической сферы Сергей Шлычков в пресс-центре БЕЛТА.

"По заданию Государственного комитета по науке и технологиям мы в настоящее время завершаем разработку комплексного прогноза научно-технического прогресса на 2021-2025 годы и на период до 2040 года для нашей страны. Мы спрогнозировали наиболее перспективные инновационные технологии, товары и услуги для 14 отраслей нашей экономики, в которых производится почти весь валовой внутренний продукт", - сказал Сергей Шлычков.

В данном проекте приняли участие более 250 различных экспертов, специалистов. Среди них есть ученые, представители бизнеса, промышленных предприятий. "В ходе разработки прогноза нам удалось использовать лучшие из известных в мире методик. Для этого мы очень тесно сотрудничаем со структурами ЕЭК ООН, которые поддерживают наши исследования и разработки. Взаимодействуем и с Высшей школой экономики России, готовим программу по форсайту для Союзного государства", - отметил директор института. Форсайт представляет собой систему методов экспертной оценки стратегических направлений социально-экономического и инновационного развития, выявления технологических прорывов, способных оказать воздействие на экономику и общество в средне- и долгосрочной перспективах.-0-

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