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Новости темы "Отопительный сезон"
1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси завершилась регистрация паспортов готовности к осенне-зимнему периоду. Их получили 100% потребителей тепловой энергии и теплоисточников, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.
По данным на 1 октября, Госэнергогазнадзором зарегистрировано 29 125 паспортов готовности потребителей тепловой энергии и 10 328 паспортов готовности теплоисточников.
В ходе подготовки субъектов хозяйствования к устойчивой работе в осенне-зимний период филиалами Госэнергогазнадзора проведены необходимые обследования энергоустановок для обеспечения их надежного и бесперебойного функционирования в условиях понижения температуры наружного воздуха.-0-