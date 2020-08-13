13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белгосфилармонии опровергли информацию о забастовке творческих коллективов. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в учреждении.

"В связи с появившимися на отдельных интернет-ресурсах новостями о "забастовке" в Белорусской государственной филармонии официально заявляем, что данные сообщения являются фейком, не имеющим ничего общего с действительностью и направлены на разжигание напряженности в обществе. Все коллективы Белорусской государственной филармонии работают в обычном режиме, готовятся к новому концертному сезону. Мы заинтересованы в стабильной творческой работе в нашем мирном и прекрасном городе Минске", - отметили в учреждении.

Творческие коллективы Белгосфилармонии высказались за прекращение силового противостояния и решение всех вопросов исключительно в рамках закона. "Мы хотим спокойно ходить по улицам любимого города и возвращаться домой, не боясь стать случайными жертвами столкновений в ходе несанкционированных протестных акций, и не хотим, чтобы чувство страха парализовало нашу возможность творить и давать концерты, - добавили в учреждении. - Искусство - вне политики. Его предназначение - нести радость и одухотворять общество. Эту мысль мы хотим донести до всех, кто пытается сделать людей искусства разменной монетой в чужих играх. Мы, белорусы, - мирная нация, и в этом наша сила. Мы призываем всех не поддаваться на провокации и сделать все, чтобы на улицах белорусских городов всегда царили спокойствие и мир".-0-