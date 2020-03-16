В белорусских вузах вносятся изменения в учебный процесс

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В вузах Беларуси вносятся изменения в учебный процесс, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства образования Людмила Высоцкая.

"В Беларуси будут внесены изменения в учебный процесс учреждений высшего образования. В частности, с целью избежания массового скопления людей рекомендовано скорректировать лекционные занятия и использовать иные формы занятий, предусмотренные учебными планами и программами, в числе которых практикумы, консультации, лабораторные, - рассказала Людмила Высоцкая. - Будет ограничено проведение научных и культурно-массовых мероприятий. Вместе с тем во всех учреждениях образования должен быть организован нормальный учебный процесс и приняты необходимые санитарно-профилактические меры, предписанные органами санэпиднадзора". Под особым контролем будут находиться все общежития - рекомендовано ограничить доступ в них посторонних, усилить противоэпидемические мероприятия.

Во всех учреждениях образования проводится необходимая информационно-разъяснительная работа. "В случае малейших проявлений заболевания необходимо своевременно обратиться в медицинское учреждение или сообщить об этом медицинскому работнику учреждения образования", - отметила пресс-секретарь.-0-