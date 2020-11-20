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20 ноября 2020, 14:58

В Белорусско-Российском университете реализован проект СГ по развитию цифровой среды

Фото из архива
Фото из архива

20 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Проекты Союзного государства в сфере образования рассмотрены сегодня на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. Мероприятие прошло в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Парламентарии обсудили вопросы разработки и реализации совместных образовательных проектов и программ Союзного государства, - отметили в пресс-службе. - Депутатам была представлена информация об итогах реализации проекта Союзного государства "Развитие образовательной и научной деятельности Белорусско-Российского университета на базе инновационных технологий".

Проект был нацелен на повышение качества подготовки инженерных кадров и эффективности проведения научных исследований в Беларуси и России.

"В рамках его реализации были проведены мероприятия по развитию цифровой среды университета, обновлению программного обеспечения и оборудования, созданию учебно-экспериментальных лабораторий, - проинформировали в пресс-службе. - Депутаты отметили, что денежные средства, предусмотренные на реализацию проекта Союзного государства "Развитие образовательной и научной деятельности Белорусско-Российского университета на базе инновационных технологий", использованы по целевому назначению и с экономией, возникшей в результате проведения процедур закупок. Учет имущества, созданного и приобретенного за счет средств бюджета Союзного государства, осуществлен в соответствии с требованиями действующего законодательства".

Кроме того, депутаты подвели итоги заседания постоянно действующего семинара при Парламентском собрании на тему "Интеграция систем общего образования Республики Беларусь и Российской Федерации как основа создания единого образовательного пространства Союзного государства", обсудили ход подготовки очередного заседания семинара - по вопросам демографической политики в Беларуси и России.

В заседании комиссии приняли участие представители Постоянного комитета Союзного государства, Министерства образования Беларуси, Министерства науки и высшего образования и Министерства просвещения России.-0-

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