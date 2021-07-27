В БГПУ проходные баллы на отдельные специальности выросли на 18 пунктов

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном педагогическом университете проходные баллы на отдельные специальности выросли на 18 пунктов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"На бюджет подано 2282 заявления.​ Из них 76 медалистов, 128 - имеют дипломы с отличием. 208 - выпускники педклассов. В среднем проходные баллы на отдельные специальности выросли на 18 баллов. Максимальный рост - на специальностях "психология" - 335 баллов, "логопедия" - 315, "практическая психология"- 318", - рассказали в пресс-службе.

Конкурс на дневной бюджет без учета целевиков на специальность "оздоровительная и адаптивная физическая культура (оздоровительная)" - 6 человек на место (в 2020 году - 2,5 человека на место), "спортивно-туристская деятельность (менеджмент в туризме)" - 4 (7,8), "изобразительное искусство и компьютерная графика" - 2,6 (4,8), "психология" - 6 (2,8). В среднем конкурс на отдельные специальности вырос на 3,5 человека на место.

"С 28 июля по 3 августа проходят внутренние вступительные испытания на 13 специальностей факультетов физического воспитания, эстетического образования, филологического факультета, начального и дошкольного образования (на сокращенный срок обучения). На 4 специальности: "история и обществоведческие дисциплины", "белорусский язык и литература. Иностранный язык", "русский язык и литература", "русский язык и литература. Иностранный язык" зачисление состоится только по п.24,26 правил приема (выпускники педклассов, медалисты, целевики)", - отметили в вузе.

​В 2021 году на факультете физического воспитания 60% составляют юноши, на историческом факультете - 56%, на физико-математическом - 33%.​

В этом году план приема на бюджетную форму получения образования в БГПУ составляет: на дневную форму - 885 человек, заочную - 275 человек. На платную дневную - 435, заочную - 600 человек.-0-