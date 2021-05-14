В БГУ будут готовить политологов на заочной форме обучения

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ с нового учебного года будут готовить политологов на заочной форме обучения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

До настоящего времени обучение специалистов данного профиля осуществлялось только в очном формате на юридическом факультете БГУ. Открытие заочного набора обусловлено востребованностью политологов в органах управления, ведомствах, аналитических центрах, бизнес-организациях, а также необходимостью создания условий для получения профильного образования сотрудникам, работающим по специальностям в политико-правовой и идеологической сферах.

Прием абитуриентов пройдет в соответствии с утвержденными правилами поступления в белорусские вузы. Главными условиями поступления является наличие сертификатов ЦТ по трем предметам: русскому или белорусскому языку, истории Беларуси и обществоведению, а также стажа работы по профилю любой продолжительности.

Предполагается прием на бюджетную и платную формы обучения. Выпускающая кафедра политологии юридического факультета БГУ сегодня является лидером в Беларуси по подготовке специалистов политико-правового профиля. За 30-летний период ее деятельности квалификацию "политолог-юрист" получили более 650 специалистов.

Политолог - это специалист с фундаментальным образованием и масштабным кругозором, владеющий междисциплинарными знаниями на стыке политологии, юриспруденции, экономики, обладающий аналитическими навыками в области общественно-политического прогнозирования и проектирования.-0-