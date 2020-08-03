В БГУ по некоторым специальностям побит прошлогодний рекорд проходных баллов

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном университете по некоторым специальностям побит прошлогодний рекорд проходных баллов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Существенный рост отмечен на факультете международных отношений, а также философии и социальных наук. На группу из двух специальностей профиля международных отношений по объединенному конкурсу зачислено 22 абитуриента, проходной балл достиг 382 (в 2019 году - 379). Проходной балл на "международное право" составил 386 (385), "международные отношения" - 382 (379). Выше прошлогоднего сложился проходной балл на специальности "лингвострановедение" - 382 против 378, сюда зачислено 14 абитуриентов, четыре из них без экзаменов.

На специальность "таможенное дело" зачислены 17 абитуриентов, из которых пять без экзаменов, шесть - по целевому приему. Проходной балл - 357 (359). На группу из двух специальностей экономического профиля этого факультета по объединенному конкурсу принято 20 абитуриентов, проходной балл - 362 (357). Проходные баллы на специальности: "мировая экономика" - 372 (359), "менеджмент (направление - менеджмент в сфере международного туризма)" - 362 (357). Всего на ФМО зачислено 67 бюджетников.

На специальности факультета философии и социальных наук принято 64 абитуриента. На группу из трех специальностей по объединенному конкурсу - 34, из них один человек без экзаменов. Проходной балл по объединенному конкурсу - 342 (328). Проходные баллы на специальности: "социальные коммуникации" - 363 (344), "социология" - 344 (330), "философия" - 342 (328).

На группу из двух специальностей по объединенному конкурсу зачислены 30 абитуриентов, из них три по целевому приему. Проходной балл по объединенному конкурсу - 296. На специальность "психология" проходной балл вырос до 344 (337), "социальная работа" - 296 (289).

На факультет радиофизики и компьютерных технологий по специальностям объединенного конкурса дневной формы обучения зачислено 205 абитуриентов, из них один - без экзаменов. Проходной балл составил 291 (294). На специальность "компьютерная безопасность (направление - радиофизические методы и программно-технические средства)" сложился проходной балл 314 (325), "прикладная информатика (направление - информационные технологии телекоммуникационных систем)" - 317 (320), "радиофизика" - 296 (301), "аэрокосмические радиоэлектронные и информационные системы и технологии" - 307 (306), "физическая электроника" - 291 (294).

На факультет прикладной математики и информатики по объединенному конкурсу принято 276 абитуриентов (24 без экзаменов), проходной балл - 328, как и в прошлом году. Проходные баллы по специальностям и направлениям: "прикладная информатика (направление - программное обеспечение компьютерных систем)" - 353 (364), "информатика" - 352 (353), "актуарная математика" - 328 (330), "компьютерная безопасность (направление - математические методы и программные системы)" - 342 (338), "прикладная математика" - 331 (328), "экономическая кибернетика" - 328 (328).

На специальность "теология" Института теологии имени святых Мефодия и Кирилла зачислено 25 абитуриентов, проходной балл - 210 (223).

На заочную бюджетную форму на специальность "математика и информационные технологии" механико-математического факультета принято семь абитуриентов. Проходной балл составил 245 (241).

На специальности факультета философии и социальных наук на группу из двух специальностей "социология" и "философия" по объединенному конкурсу зачислено четыре абитуриента. Проходной балл по объединенному конкурсу - 264 (260). На специальность "социальная работа" - шесть абитуриентов, проходной балл - 278 (230).-0-