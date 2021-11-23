В БИСИ обсудили белорусско-российское взаимодействие в сфере международной информбезопасности

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусско-российское экспертное взаимодействие в сфере международной информационной безопасности обсуждено на встрече аналитиков Белорусского института стратегических исследований с директором Департамента международной информационной безопасности МИД России Андреем Крутских, сообщили БЕЛТА в БИСИ.

Как отметили в институте, в эпоху ускоренной цифровизации актуальность вызовов информационной безопасности многократно возрастает. Пандемия вынудила человечество перевести экономическую и повседневную жизнь на цифровые рельсы, придав новый импульс развитию киберпространства и обнажив давно назревшие проблемы, во многом связанные с несовершенством международного законодательства в области информационно-коммуникационных технологий.

Особый акцент в ходе обсуждения был сделан на взаимодействии России и Беларуси на площадке Рабочей группы открытого состава ООН по достижениям в сфере информатизации и телекоммуникаций в контексте международной безопасности, а также на преодолении глобальных вызовов в киберпространстве и выработке совместных решений в том числе на региональном уровне с учетом интересов более широкого круга субъектов евразийского пространства.

"Пришло время профессиональной кибердипломатии. Сегодня геополитические сдвиги, вызванные революцией высоких технологий, сравнимы с изобретением бронзы или атомной бомбы. Необходимо упорядочить отношения в киберпространстве, - отметил Андрей Крутских. - В скором будущем отстоять суверенитет будет возможно только через обладание передовыми ИКТ, что по силам считанным государствам или макрорегионам. Ошибется тот, кто не поверит в эффективность союзов, обусловленных не общностью территорий, но общностью информационно-коммуникационных технологий".

"Беларусь разделяет точку зрения России о недопустимости автоматической применимости международного права к сфере использования ИКТ, - подчеркнул директор БИСИ Олег Макаров. - Наша делегация последовательно выступает за принятие юридически обязывающих документов в этой сфере. Сегодня малые и средние страны не могут обеспечить полноценную защиту своего киберпространства, и для нас жизненно важно закрепление норм и принципов ответственного поведения в киберпространстве".

Сверив позиции, участники встречи договорились о наращивании совместных экспертных усилий в области международной информационной безопасности.-0-