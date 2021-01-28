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Общество
28 января 2021, 13:20

В ближайшее время в законодательство внесут изменения, связанные с внутриполитической ситуацией в стране

Александр Рахманов
Александр Рахманов

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения в законодательство, связанные с внутриполитической ситуацией в стране, будут подготовлены и внесены в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам заместитель государственного секретаря Совета безопасности Александр Рахманов по итогам совещания у Президента у Президента, передает корреспондент БЕЛТА.

По его словам, участники совещания у главы государства рассмотрели широкий круг вопросов о совершенствовании национального законодательства и возможности его актуализации на перспективу, чтобы "оно своевременно и оперативно реагировало на любые вызовы и угрозы, например такие, с которыми столкнулась наша страна во втором полугодии 2020 года".

В числе таких вызовов и угроз он назвал, в частности, массовые мероприятия, которые перерастали в неповиновение, сопротивление сотрудникам правоохранительной сферы. К таким мероприятиям привлекались несовершеннолетние. Были случаи блокирования транспортных коммуникаций, призывы к проведению забастовок в различных организациях, предприятиях, учреждениях, повсеместное распространение незарегистрированной символики, сбор и распространение персональных данных о личности, причем не только о государственных служащих, но и других людях, занимающих активную гражданскую позицию. Эти данные передавались и использовались иными людьми для оскорблений и угроз. "Конечно, все это недопустимо, - констатировал заместитель госсекретаря. - В соответствии с концепцией национальной безопасности неэффективность, несовершенство действующего законодательства, его неспособность своевременно и актуально отреагировать на возникающие риски, вызовы и угрозы недопустимо".

По его мнению, чтобы впредь не допустить подобного, необходимо внести соответствующие изменения в административное, уголовное, уголовно-процессуальное и избирательное законодательство.

Александр Рахманов подчеркнул, что предложения об изменении законодательства будут подготовлены безотлагательно и приняты в скором времени. Для этой работы глава государства определил минимальные сроки. "В течение первого квартала 2021 года необходимые изменения в наше национальное законодательство будут внесены", - сказал он.

Как стало известно по итогам совещания, изменения будут внесены, в частности, в Уголовный кодекс и Трудовой кодекс - с тем, чтобы пресечь призывы к забастовкам. Ожидается ревизия закона об экстремизме, принятие закона о недопущении героизации нацизма, усиление защиты персональных данных, а также защиты от агрессивных выпадов в адрес судей, правоохранителей, журналистов, других социальных групп.-0-

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