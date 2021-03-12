В ближайшую пятилетку будет отведена особая роль строительству арендного жилья - Пархамович

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в ближайшую пятилетку будет отведена особая роль строительству арендного жилья. Об этом проинформировал министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович на встрече с трудовым коллективом ОАО "Строительный трест №13", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Минстройархитектуры.

"Основной целью строительного комплекса на ближайшую пятилетку станет жилищное строительство, в том числе и с господдержкой для граждан, состоящих на учете нуждающихся. Особая роль будет также отведена строительству арендного жилья. Внимание уделят и индивидуальной застройке. Планируется, что ежегодный объем строительства такого жилья должен составить не менее 40% от общего объема. Также стоит задача при проектировании и строительстве максимально использовать в жилом фонде электрическую энергию, она будет применяться для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. В целом же темпы строительства будут расти и к 2025 году мы должны выйти на 4,5 млн кв.м вводимого ежегодно жилья", - отметил глава ведомства.

Что касается дальнейшего развития ОАО "Строительный трест №13", министр отметил, что сегодня местные органы власти принимают достаточно компетентные решения по обеспечению защитного периода предприятия, и выразил надежду, что в ближайшем будущем стройтрест сможет занять определенную нишу и продолжит работать, наращивая темпы.

В мероприятии также приняли участие заместитель председателя Могилевского облисполкома Сергей Маслов и первый заместитель председателя Бобруйского горисполкома Игорь Кисель.-0-