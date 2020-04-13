В БНТУ начали печатать экранные маски для медиков на 3D-принтере

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лаборатория быстрого прототипирования FABLAB, созданная в научно-технологическом парке БНТУ "Политехник", начала изготавливать защитные экранные маски для медучреждений. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Каркас печатается с помощью 3D-принтера, а на лазерном станке с числовым программным управлением вырезается экран. Далее к этой конструкции присоединяется тесьма для крепления к голове - и маска готова к использованию врачами в медучреждениях", - рассказали в пресс-службе.

Материалы для производства экранных масок уже закуплены, в лаборатории изготавливают первую партию. Заместитель генерального директора по инновационной деятельности научно-технологического парка Павел Лущик заявил, что с этой недели FABLAB планирует производить до 100 масок в день. Одним из тех, кто работает над проектом, является самый молодой участник и победитель конкурса стартап-проектов БНТУ 2019 года Данила Елисеев.

"Все, кто чувствуют в себе силы и желание включиться в проект по снабжению масками медучреждений и не только, могут писать нам в социальных сетях или на электронную почту times@bntu.by", - добавили в университете.-0-