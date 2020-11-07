В БНТУ огромный научный и педагогический потенциал - Карпенко

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр образования Игорь Карпенко встретился со студентами Белорусского национального технического университета. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.

Игорь Карпенко отметил, что в национальной системе образования на сегодняшний день свыше 7 тыс. различных учреждений. Высшее образование включает 50 вузов. Наличие хорошо сбалансированной, наукоемкой, качественной, экономически эффективной системы образования - залог успешного развития государства и общества.

Хорошо себя зарекомендовал республиканский студенческий совет, созданный для конструктивного обсуждения насущных проблем, реализации молодежных инициатив, донесения мнения молодежи до руководящих органов системы образования.

"Важно понимать, что студенческое самоуправление направлено в первую очередь на решение вопросов совершенствования образовательного процесса в каждом конкретном учреждении и решение тех насущных задач, которые есть в конкретном вузе. А главная задача вузов - подготовка высокопрофессиональных специалистов", - обозначил министр.

Говоря об огромном научном и педагогическом потенциале БНТУ, Игорь Карпенко подчеркнул, что вуз включен в проект "Университет 3.0". Данный проект предполагает создание в университетах интегрированной образовательной, научной и предпринимательской среды для коммерциализации научных разработок, а также направлен на выполнение задач по повышению качества и эффективности практико-ориентированной подготовки специалистов.

Студентов волновали вопросы о дистанционной форме обучения, студенческих добровольных дружинах, студенческих инициативах, стипендиях. Отвечая на вопрос по срокам обучения, Игорь Карпенко коротко пояснил: есть специальности, которые возможно и целесообразно изучать 4 года, а есть такие как, например, инженерного профиля, которые резонно изучать 5 лет. К такому вопросу надо подходить взвешенно, учитывать государственный запрос на специалистов для развития национальной экономики.

Также министр остановился на важном моменте: активное использование информационно-коммуникационных технологий в системе образования может предоставлять новые дополнительные возможности для организации обучения, а также для формирования дополнительных компетенций. В наших университетах созданы электронные платформы и цифровые сервисы, которые позволяют организовывать интерактивное взаимодействие преподавателей и студентов.

Вместе с тем необходимо внедрить в образовательный процесс сетевые формы взаимодействия. По словам Игоря Карпенко, это позволит учащимся, студентам, магистрантам, аспирантам одного учреждения образования обучаться в другом учреждении образования, которое обладает уникальным учебным оборудованием, современными методиками или инновационными учебными дисциплинами.-0-