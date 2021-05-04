В чернобыльских регионах будет сделан акцент на повышение их экономической активности - Головченко

4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. При формировании программы развития регионов, пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС, акцент будет сделан на повышение их экономической активности. Об этом сообщил журналистам премьер-министр Роман Головченко по итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Премьер-министр напомнил, что глава государства во время поездки по чернобыльским регионам поставил перед правительством и местными органами власти задачу по разработке программы развития соответствующих районов. Сейчас, по словам премьера, идет работа "по насыщению этой программы конкретными мероприятиями и объектами".

В первую очередь планируется создать в каждом из пострадавших районов локальные точки роста (производственные объекты местного масштаба) и инфраструктуру для их эффективного функционирования.

Роман Головченко

Роман Головченко обратил внимание, что речь идет не о замене, а о дополнении действующей программы по развитию чернобыльских регионов. Поэтому все существующие выплаты, льготы будут сохранены. "Выделение средств на мероприятия по реинтеграции этих регионов в экономическую систему страны, по противодействию загрязнению почв, водоемов и так далее продолжится, - отметил он. - Но сейчас надо сконцентрироваться на повышении экономической активности регионов".

Происходить это будет, безусловно, не в ущерб здоровью граждан, подчеркнул премьер-министр. "А то сразу крик подняли, что вот, мол, сейчас будут вовлекать загрязненные земли в оборот. Надо успокоиться и понять, что в правительстве - здравомыслящие люди, которые в этом вопросе руководствуются прежде всего целью безопасности населения, - сказал он. - Надо осторожно, аккуратно вовлекать эти земли, территории в экономическое развитие страны. Тем более что условий там для этого предостаточно".

Подготовить обновленную программу развития чернобыльских регионов правительство должно к сентябрю текущего года.-0-