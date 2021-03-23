В четырех литовских пунктах пропуска временно прекращено оформление

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В литовских пунктах пропуска на границе с Беларусью - "Мядининкай", "Лаворишкес", "Райгардас", "Шальчининкай" (с белорусской стороны "Каменный Лог", "Котловка", "Привалка", "Бенякони") - временно прекращено оформление. Это связано со сбоем в системе передачи данных, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

О возобновлении работы литовских пунктов пропуска будет сообщено дополнительно.

"Следите онлайн за очередями перед пунктами пропуска в разделе интернет-портала "Обстановка на границе", - добавили в ГПК.-0-