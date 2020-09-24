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24 сентября 2020, 08:58

В Dana Mall – выгодные покупки с DanaCard! А в "Парке Челюскинцев" – готовые квартиры от 3200 рублей за метр!

Отличная новость! Покупки в крупнейшем торгово-развлекательном центре Dana Mall стали еще выгодней – благодаря бонусной карте DanaCard! Проект реализован совместно с БПС-Сбербанк, платежной системой MasterСard и программой лояльности "Моцная картка". Оформить бонусную карту можно прямо в Dana Mall на ул. Мстиславца, 11 – в отделении БПС-Сбербанка.

Получить выгоду просто! При оплате покупок с помощью DanaCard вам на карту зачисляются специальные бонусы. В торговых объектах Dana Mall их размер составляет до 5% от суммы покупок в месяц оформления карты и два последующих месяца, а затем – до 3%. За пределами ТРЦ – до 1% от суммы покупок. Накапливайте бонусы, обменивайте на подарочные сертификаты и оплачивайте с их помощью покупки в Dana Mall. Легко, просто и очень выгодно!

Владельцы DanaCard также могут получить дополнительные скидки по программе лояльности "Моцная картка" в более чем 70 торговых объектах Dana Mall: магазинах одежды, бижутерии и часов, косметики, а также в кафе, аптеках и многих других объектах. Это позволит экономить на покупках еще больше – скидки достигают 40%!

Крупнейший ТРЦ Dana Mall – это интересные предложения, популярные бренды и выгодные скидки!
Крупнейший ТРЦ Dana Mall – это интересные предложения, популярные бренды и выгодные скидки!

Бонусная карта DanaCard – это еще один отличный повод заглянуть за покупками в Dana Mall, где вас ждут интересные предложения, новые коллекции и внушительные скидки! На выбор – более 100 белорусских и зарубежных брендов: Zara, Zara home, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti, Nelva, Milavitsa, Mark Formelle, Colin's и многие другие.

В Dana Mall можно отлично провести время всей семьей: кроме модных магазинов здесь находится огромный фуд-корт и ультрасовременный кинотеатр. Еще одно преимущество Dana Mall – его удобное расположение. Рядом – станция метро "Восток", остановки общественного транспорта. Обустроены велосипедная стоянка, парковка и вместительный подземный паркинг.

– Нашим партнером стал Dana Mall, который всегда готов удивлять и делать эксклюзивные предложения. Это один из самых успешных торгово-развлекательных центров страны, который в свое время открыл белорусам доступ к востребованным глобальным лейблам. С запуском кобрендинговой карты мы открываем новые возможности для комфортного и выгодного шопинга в Dana Mall, – отметил заместитель председателя правления БПС-Сбербанка Олег Бородко. – Мы совместили в карте DanaCard весь востребованный перечень первоклассных банковских услуг с уникальным набором бонусов и привилегий платежной системы MasterCard и флагманского молла.

Участие в презентации DanaCard приняли представители Dana Mall, БПС-Сбербанка, программы лояльности "Моцная картка" и платежной системы MasterCard
Участие в презентации DanaCard приняли представители Dana Mall, БПС-Сбербанка, программы лояльности "Моцная картка" и платежной системы MasterCard

Кстати, прямо у центрального входа в Dana Mall также находится отдел по продаже недвижимости в престижных столичных комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев". Интересные предложения на квартиры – отличная возможность решить жилищный вопрос!

В полностью готовом многофункциональном комплексе "Маяк Минска" еще можно приобрести квартиры в домах "Гоген" и "Рафаэль" на ул. Франциска Скорины, 5.

В готовом комплексе "Маяк Минска" остались последние квартиры в домах "Рафаэль" и "Гоген"
В готовом комплексе "Маяк Минска" остались последние квартиры в домах "Рафаэль" и "Гоген"

Комплекс "Маяк Минска" построен по принципу "город в городе". Все необходимое для комфортной жизни находится рядом: современная школа, два детских сада, поликлиника, медицинский центр. Во дворах – детские и спортивные площадки, оборудованные тренажерами и "городками". А красивейший бульвар Пикассо и мультимедийный фонтан "Дана Танец" уже стали столичными достопримечательностями!

Спешите за своей квартирой в комплексе "Маяк Минска"! Вы также можете выбрать коммерческое помещение для своего успешного бизнеса – на сайте bir.by.

Красивейший пешеходный бульвар Пикассо
Красивейший пешеходный бульвар Пикассо

Мультимедийный фонтан "Дана Танец"
Мультимедийный фонтан "Дана Танец"

Уникальное предложение – квартиры в готовом доме №7 в престижном экологичном комплексе "Парк Челюскинцев"! Цена – от 3 200 рублей за метр!

Сосны и березы – прямо под окнами, воздух с ароматом леса просто невероятный. Не удивительно, что в этом доме раскуплено уже две трети квартир. Стоит поторопиться!

Чем уникален "Парк Челюскинцев"? Расположение в центре Минска сразу у двух станций метро. Вход в самый большой и красивый парк столицы прямо у подъезда. На территории комплекса – детский сад, спортивные и детские площадки, автостоянки и паркинги. Плюсов очень много!

Фото: Ирина Сыровежкина, участник конкурса "Моя Dana". На территории комплекса – все нужное, включая детский сад, спортивные и детские площадки
Фото: Ирина Сыровежкина, участник конкурса "Моя Dana". На территории комплекса – все нужное, включая детский сад, спортивные и детские площадки

Приезжайте в полностью готовый дом №7 на улице Макаенка, 12Л, чтобы выбрать свою квартиру с идеальным видом из окна! Визит не нужно согласовывать заранее: приехать можно в любой удобный вам день – с 9 утра до 19 вечера, без обеда и выходных. Администратор по показу объектов, который находится на ресепшн дома, проведет для вас ознакомительную экскурсию: покажет лобби, квартиры и ответит на вопросы.

Приехать в дом №7 на ознакомительный просмотр можно в любой удобный вам день – с 9.00 до 19.00!
Приехать в дом №7 на ознакомительный просмотр можно в любой удобный вам день – с 9.00 до 19.00!

Находитесь в другом городе или стране? Оценить красоту и уникальное расположение комплекса "Парк Челюскинцев" можно и в режиме онлайн – благодаря видеотуру на сайте застройщика.

Кстати, на сайте bir.by можно сразу забронировать подходящую вам по цене, площади и расположению квартиру в доме №7 – и при покупке по акции от застройщика вы получите скидку от 4 000 до 10 000 рублей!

Рядом с комплексом "Парк Челюскинцев" – сразу две станции метро, а также самый красивый и большой парк столицы!
Рядом с комплексом "Парк Челюскинцев" – сразу две станции метро, а также самый красивый и большой парк столицы!

Добро пожаловать в уютный и светлый дом №7!

Подъезд дома находиться у входа на одну из главных аллей парка Челюскинцев. Уходя на работу или возвращаясь домой, вы сможете наслаждаться единением с природой.

Все квартиры в доме №7 – свободной планировки. Это открывает практически безграничное пространство для реализации ваших дизайнерских идей. Площадь квартир – от 38 до 78 "квадратов". На втором и последнем этажах высота потолков – 3 метра, на всех остальных – 2,7 метра.

Выбирайте подходящую квартиру, получайте ключи и планируйте новоселье!
Выбирайте подходящую квартиру, получайте ключи и планируйте новоселье!

Из больших панорамных окон и остекленных лоджий с красивой бронзовой тонировкой открывается потрясающий вид. Чтобы подышать свежим воздухом и услышать пение птиц, даже не обязательно покидать квартиру.

Фото: Ольга Кондра, участник конкурса "Моя Dana"
Фото: Ольга Кондра, участник конкурса "Моя Dana"

Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство
Панорамное остекление с бронзовой тонировкой наполняет комнаты солнечным светом и расширяет жилое пространство

На втором этаже в квартирах есть еще и приватные открытые террасы, защищенные от осадков прозрачными козырьками. Выйти утром с чашечкой кофе и оказаться буквально под сенью леса – далеко не каждый загородный коттедж предоставляет такие возможности.

Приватная терраса под сенью деревьев в центре города – это реально. Приезжайте в дом №7, чтобы лично в этом убедиться!
Приватная терраса под сенью деревьев в центре города – это реально. Приезжайте в дом №7, чтобы лично в этом убедиться!

Здесь же, на эксплуатируемой кровле над паркингом, который располагается на первом этаже дома №7, предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением. Эта территория закрыта и полностью безопасна, с надежным ограждением и без доступа посторонних лиц.

На эксплуатируемой кровле над паркингом на первом этаже здания предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением
На эксплуатируемой кровле над паркингом на первом этаже здания предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением

Три лифта OTIS быстро и бесшумно домчат на любой из 25 этажей.

На втором этаже в просторном и светлом лобби, оформленном в эко-стиле, находится стойка для консьержа, уютная зона встречи гостей и ожидания курьера, а также санитарная комната.

Администратор встретит вас в просторном и светлом лобби в эко-стиле – проведет по дому и покажет квартиры
Администратор встретит вас в просторном и светлом лобби в эко-стиле – проведет по дому и покажет квартиры

Первый этаж дома №7 – это открытый гараж-стоянка на 28 машиномест различной площади с кладовыми местами для хранения. Здесь предусмотрен автоматический шлагбаум, а также комната для постоянного пребывания охраны. Выбрать подходящий вариант можно на сайте застройщика bir.by.

А по соседству, на улице Макаенка, в этом году будет сдан в эксплуатацию еще один важный объект – торговый центр с паркингом на 999 автомобилей, где уже можно приобрести парковочные места и помещения-кладовые для хранения вещей. Выбирайте и бронируйте на сайте bir.by.

В торговом центре с паркингом можно приобрести парковочные места и помещения-кладовые для хранения вещей
В торговом центре с паркингом можно приобрести парковочные места и помещения-кладовые для хранения вещей

Комплекс "Парк Челюскинцев" строится в самом центре города, у проспекта Независимости. Рядом – две станции метро и вся городская инфраструктура: школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. А велодорожка размечена у самого подъезда!

И в то же время рядом – великолепный парк и Ботанический сад. Вместе – это более 170 гектаров лесного массива. Гораздо больше Гайд-парка в Лондоне и Люксембургского сада в Париже!

Прямо под вашими окнами будет более 170 гектаров зелени – больше, чем Гайд-парк в Лондоне и Люксембургский сад в Париже
Прямо под вашими окнами будет более 170 гектаров зелени – больше, чем Гайд-парк в Лондоне и Люксембургский сад в Париже

В парке оборудованы спортплощадки, а для детей – многочисленные аттракционы и Детская железная дорога.

Поблизости расположены спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" с несколькими бассейнами и тренажерным залом и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом, а также футбольные поля, теннисные корты, а в самом парке – спортивный городок с волейбольной площадкой.

В общем, для активного и здорового образа жизни у жителей "Парк Челюскинцев" есть все возможности!

Можно в любой момент прогуляться по аллеям парка, а детям понравятся многочисленные аттракционы и Детская железная дорога
Можно в любой момент прогуляться по аллеям парка, а детям понравятся многочисленные аттракционы и Детская железная дорога

Станьте владельцем готовой квартиры в комплексе "Парк Челюскинцев" или "Маяк Минска" уже сегодня, пока условия такие выгодные!

Можно сэкономить при покупке до 10 000 рублей даже не выходя из домавыбрав и забронировав квартиру онлайн на сайте застройщика bir.by. Размер скидки зависит от площади. Менеджер поможет вам выбрать квартиру, а комплект документов для покупки доставит курьер. Отличный вариант для тех, кто ценит деньги и время!

Также действует акция для владельцев банковских карт с программой лояльности "Моцная картка"при покупке квартиры можно дополнительно сэкономить 1 000 рублей!

Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе "Парк Челюскинцев" работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток".

В 18 городах страны – Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске – региональные менеджеры по продажам помогут вам с консультациями и подбором квартир.

Номер для связи через мобильных операторов: 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Приобретайте готовую квартиру в уникальных столичных комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев". Получайте ключи – и готовьтесь к новоселью!

А также совершайте покупки в ТРЦ Dana Mall с новой картой DanaCard: накапливайте бонусы, получайте сертификаты и расплачивайтесь ими за покупки! Легко, просто и выгодно!

Сентябрь – время ваших выгодных покупок и лучших инвестиций!

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