В Dana Mall – выгодные покупки с DanaCard! А в "Парке Челюскинцев" – готовые квартиры от 3200 рублей за метр!

Отличная новость! Покупки в крупнейшем торгово-развлекательном центре Dana Mall стали еще выгодней – благодаря бонусной карте DanaCard! Проект реализован совместно с БПС-Сбербанк, платежной системой MasterСard и программой лояльности "Моцная картка". Оформить бонусную карту можно прямо в Dana Mall на ул. Мстиславца, 11 – в отделении БПС-Сбербанка.
Получить выгоду просто! При оплате покупок с помощью DanaCard вам на карту зачисляются специальные бонусы. В торговых объектах Dana Mall их размер составляет до 5% от суммы покупок в месяц оформления карты и два последующих месяца, а затем – до 3%. За пределами ТРЦ – до 1% от суммы покупок. Накапливайте бонусы, обменивайте на подарочные сертификаты и оплачивайте с их помощью покупки в Dana Mall. Легко, просто и очень выгодно!
Владельцы DanaCard также могут получить дополнительные скидки по программе лояльности "Моцная картка" в более чем 70 торговых объектах Dana Mall: магазинах одежды, бижутерии и часов, косметики, а также в кафе, аптеках и многих других объектах. Это позволит экономить на покупках еще больше – скидки достигают 40%!
Бонусная карта DanaCard – это еще один отличный повод заглянуть за покупками в Dana Mall, где вас ждут интересные предложения, новые коллекции и внушительные скидки! На выбор – более 100 белорусских и зарубежных брендов: Zara, Zara home, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, Oysho, Massimo Dutti, Nelva, Milavitsa, Mark Formelle, Colin's и многие другие.
В Dana Mall можно отлично провести время всей семьей: кроме модных магазинов здесь находится огромный фуд-корт и ультрасовременный кинотеатр. Еще одно преимущество Dana Mall – его удобное расположение. Рядом – станция метро "Восток", остановки общественного транспорта. Обустроены велосипедная стоянка, парковка и вместительный подземный паркинг.
– Нашим партнером стал Dana Mall, который всегда готов удивлять и делать эксклюзивные предложения. Это один из самых успешных торгово-развлекательных центров страны, который в свое время открыл белорусам доступ к востребованным глобальным лейблам. С запуском кобрендинговой карты мы открываем новые возможности для комфортного и выгодного шопинга в Dana Mall, – отметил заместитель председателя правления БПС-Сбербанка Олег Бородко. – Мы совместили в карте DanaCard весь востребованный перечень первоклассных банковских услуг с уникальным набором бонусов и привилегий платежной системы MasterCard и флагманского молла.
Кстати, прямо у центрального входа в Dana Mall также находится отдел по продаже недвижимости в престижных столичных комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев". Интересные предложения на квартиры – отличная возможность решить жилищный вопрос!
В полностью готовом многофункциональном комплексе "Маяк Минска" еще можно приобрести квартиры в домах "Гоген" и "Рафаэль" на ул. Франциска Скорины, 5.
Комплекс "Маяк Минска" построен по принципу "город в городе". Все необходимое для комфортной жизни находится рядом: современная школа, два детских сада, поликлиника, медицинский центр. Во дворах – детские и спортивные площадки, оборудованные тренажерами и "городками". А красивейший бульвар Пикассо и мультимедийный фонтан "Дана Танец" уже стали столичными достопримечательностями!
Спешите за своей квартирой в комплексе "Маяк Минска"! Вы также можете выбрать коммерческое помещение для своего успешного бизнеса – на сайте bir.by.
Уникальное предложение – квартиры в готовом доме №7 в престижном экологичном комплексе "Парк Челюскинцев"! Цена – от 3 200 рублей за метр!
Сосны и березы – прямо под окнами, воздух с ароматом леса просто невероятный. Не удивительно, что в этом доме раскуплено уже две трети квартир. Стоит поторопиться!
Чем уникален "Парк Челюскинцев"? Расположение в центре Минска сразу у двух станций метро. Вход в самый большой и красивый парк столицы прямо у подъезда. На территории комплекса – детский сад, спортивные и детские площадки, автостоянки и паркинги. Плюсов очень много!
Приезжайте в полностью готовый дом №7 на улице Макаенка, 12Л, чтобы выбрать свою квартиру с идеальным видом из окна! Визит не нужно согласовывать заранее: приехать можно в любой удобный вам день – с 9 утра до 19 вечера, без обеда и выходных. Администратор по показу объектов, который находится на ресепшн дома, проведет для вас ознакомительную экскурсию: покажет лобби, квартиры и ответит на вопросы.
Находитесь в другом городе или стране? Оценить красоту и уникальное расположение комплекса "Парк Челюскинцев" можно и в режиме онлайн – благодаря видеотуру на сайте застройщика.
Кстати, на сайте bir.by можно сразу забронировать подходящую вам по цене, площади и расположению квартиру в доме №7 – и при покупке по акции от застройщика вы получите скидку от 4 000 до 10 000 рублей!
Добро пожаловать в уютный и светлый дом №7!
Подъезд дома находиться у входа на одну из главных аллей парка Челюскинцев. Уходя на работу или возвращаясь домой, вы сможете наслаждаться единением с природой.
Все квартиры в доме №7 – свободной планировки. Это открывает практически безграничное пространство для реализации ваших дизайнерских идей. Площадь квартир – от 38 до 78 "квадратов". На втором и последнем этажах высота потолков – 3 метра, на всех остальных – 2,7 метра.
Из больших панорамных окон и остекленных лоджий с красивой бронзовой тонировкой открывается потрясающий вид. Чтобы подышать свежим воздухом и услышать пение птиц, даже не обязательно покидать квартиру.
На втором этаже в квартирах есть еще и приватные открытые террасы, защищенные от осадков прозрачными козырьками. Выйти утром с чашечкой кофе и оказаться буквально под сенью леса – далеко не каждый загородный коттедж предоставляет такие возможности.
Здесь же, на эксплуатируемой кровле над паркингом, который располагается на первом этаже дома №7, предусмотрены детские игровые площадки и зоны отдыха с озеленением. Эта территория закрыта и полностью безопасна, с надежным ограждением и без доступа посторонних лиц.
Три лифта OTIS быстро и бесшумно домчат на любой из 25 этажей.
На втором этаже в просторном и светлом лобби, оформленном в эко-стиле, находится стойка для консьержа, уютная зона встречи гостей и ожидания курьера, а также санитарная комната.
Первый этаж дома №7 – это открытый гараж-стоянка на 28 машиномест различной площади с кладовыми местами для хранения. Здесь предусмотрен автоматический шлагбаум, а также комната для постоянного пребывания охраны. Выбрать подходящий вариант можно на сайте застройщика bir.by.
А по соседству, на улице Макаенка, в этом году будет сдан в эксплуатацию еще один важный объект – торговый центр с паркингом на 999 автомобилей, где уже можно приобрести парковочные места и помещения-кладовые для хранения вещей. Выбирайте и бронируйте на сайте bir.by.
Комплекс "Парк Челюскинцев" строится в самом центре города, у проспекта Независимости. Рядом – две станции метро и вся городская инфраструктура: школы и детские сады, поликлиники, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. А велодорожка размечена у самого подъезда!
И в то же время рядом – великолепный парк и Ботанический сад. Вместе – это более 170 гектаров лесного массива. Гораздо больше Гайд-парка в Лондоне и Люксембургского сада в Париже!
В парке оборудованы спортплощадки, а для детей – многочисленные аттракционы и Детская железная дорога.
Поблизости расположены спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" с несколькими бассейнами и тренажерным залом и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом, а также футбольные поля, теннисные корты, а в самом парке – спортивный городок с волейбольной площадкой.
В общем, для активного и здорового образа жизни у жителей "Парк Челюскинцев" есть все возможности!
Станьте владельцем готовой квартиры в комплексе "Парк Челюскинцев" или "Маяк Минска" уже сегодня, пока условия такие выгодные!
Можно сэкономить при покупке до 10 000 рублей даже не выходя из дома – выбрав и забронировав квартиру онлайн на сайте застройщика bir.by. Размер скидки зависит от площади. Менеджер поможет вам выбрать квартиру, а комплект документов для покупки доставит курьер. Отличный вариант для тех, кто ценит деньги и время!
Также действует акция для владельцев банковских карт с программой лояльности "Моцная картка" – при покупке квартиры можно дополнительно сэкономить 1 000 рублей!
Офис по продаже квартир и бизнес-помещений в комплексе "Парк Челюскинцев" работает ежедневно с 9.00 до 22.00 по адресу: Минск, ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж), ст. метро "Восток".
В 18 городах страны – Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве, Бобруйске, Несвиже, Борисове, Солигорске – региональные менеджеры по продажам помогут вам с консультациями и подбором квартир.
Номер для связи через мобильных операторов: 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.
Приобретайте готовую квартиру в уникальных столичных комплексах "Маяк Минска" и "Парк Челюскинцев". Получайте ключи – и готовьтесь к новоселью!
А также совершайте покупки в ТРЦ Dana Mall с новой картой DanaCard: накапливайте бонусы, получайте сертификаты и расплачивайтесь ими за покупки! Легко, просто и выгодно!
Сентябрь – время ваших выгодных покупок и лучших инвестиций!