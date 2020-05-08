В День Победы на белорусской границе ознакомят с подвигами ветеранов войны

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В День Победы пересекающие границу граждане смогут ознакомиться с биографиями и подвигами ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

"В день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне белорусские таможенники организуют акцию, которая призовет каждого пересекающего границу задуматься о великом подвиге наших дедов и прадедов. В пунктах пропуска Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской региональных таможен подготовлены брошюры с биографиями и подвигами участников Великой Отечественной войны, в честь которых названы улицы белорусских городов. Их имена и фотографии будут демонстрироваться на мультимедийных экранах в пунктах пропуска", - сказали в ГТК.

В ведомстве отметили значимость сохранения памяти об участниках войны.-0-

Фото ГТК