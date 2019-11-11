В Департаменте по энергоэффективности объяснили жару в квартирах в начале отопительного сезона

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Департаменте по энергоэффективности Госстандарта объяснили, почему в начале отопительного периода во многих многоквартирных жилых домах бывает жарко, несмотря на наличие групповых приборов учета тепла и систем автоматического регулирования расхода теплоэнергии, передает корреспондент БЕЛТА.

"Люди жалуются на перетопы, когда начинается отопительный период: заполняется система отопления, и обслуживающий персонал настраивает системы авторегулирования, - отметил заместитель председателя Госстандарта - директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко. - Все системы автоматического регулирования после включения подачи теплоносителя обслуживаются в течение 10 дней. В эти дни и возможны перетопы".

По словам Михаила Малашенко, необходимо учитывать и тот факт, что системы автоматического регулирования расхода теплоэнергии настроены не на плюсовую температуру, а на отопительную - ниже нуля. Поэтому сейчас, когда столбик термометра показывает плюс 10, дома находятся в режиме протапливания, то есть практически в ручном режиме.

Как отметил начальник производственно-технического отдела департамента Александр Даниленко, в Минске приборы учета тепла установлены почти на каждый многоквартирный жилой дом. К 100% приближаются и остальные регионы. "Но есть случаи, когда приборы учета выходят из строя, требуют наладки, где-то есть человеческий фактор", - добавил он.-0-

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