В должность Генерального директора СООО "Мобильные ТелеСистемы" официально вступил Владислав Андрейченко

В должность Генерального директора МТС официально вступил Владислав Андрейченко. Новый руководитель компании был утвержден на общем собрании участников СООО "Мобильные ТелеСистемы".
Владислав Андрейченко начал работать в МТС в марте 2006 года. Занимал должность заместителя директора Витебского филиала компании, затем – директора Могилевского филиала. С 2007 года до настоящего времени возглавлял Витебский филиал компании.
Владислав Андрейченко родился в 1974 году в Витебске. В 1997 году окончил Витебский государственный медицинский университет и аспирантуру этого же вуза. В 2006 году получил диплом Академии управления при Президенте Республики Беларусь по специальности финансовый и банковский менеджмент.