В Доме офицеров простились с Героем Советского Союза Василием Мичуриным

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Центральном доме офицеров простились с Героем Советского Союза Василием Мичуриным, который ушел из жизни на 106-м году. Такая информация размещена в официальном Telegram-канале Министерства обороны Беларуси.

В церемонии приняли участие государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, министр обороны Виктор Хренин, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Виктор Гулевич, члены коллегии Минобороны.

"Проводить в последний путь Василия Сергеевича пришли родственники, друзья, многочисленные офицеры Вооруженных Сил Беларуси, депутаты и просто все те, кто уважал и ценил этого удивительного человека. Все эти люди дорожили знакомством и дружбой с Василием Сергеевичем Мичуриным", - говорится в сообщении.-0-

Фото Сергея Шелега