В ЕАЭС подготовлен проект рекомендаций по реагированию на вспышки инфекционных заболеваний

20 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийском экономическом союзе подготовлен проект санитарно-эпидемиологических рекомендаций с алгоритмом реагирования на вспышки инфекционных заболеваний. Документ проходит обсуждение на правовом портале ЕАЭС, сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"До 8 ноября продлится обсуждение проекта санитарно-эпидемиологических рекомендаций, регламентирующих алгоритм реагирования на вспышки инфекционных заболеваний в случае их возникновения на территории ЕАЭС", - сказала Ия Малкина.

Рекомендации направлены на укрепление систем обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и здравоохранения государств союза, наращивание возможностей по профилактике и лечению в период пандемий, эпидемий и вспышек инфекционных заболеваний, в том числе связанных со стихийными бедствиями, техногенными катастрофами и другими событиями.

Также до 8 ноября на правовом портале ЕАЭС продлится обсуждение проекта методических рекомендаций по лабораторной диагностике COVID-19. "Рекомендации предназначены для специалистов диагностических лабораторий и включают в себя положения по организации и порядку проведения исследований, а также обеспечению их качества", - отметила официальный представитель ЕЭК.

Ия Малкина обратилась ко всем заинтересованным лицам с просьбой направлять свои замечания и предложения по этим двум проектам в ЕЭК.-0-