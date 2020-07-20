В "Евроопте" на Монтажников открылся "Фермерскі кірмаш". Что здесь продается и какие цены?

В минском гипермаркете "Евроопт" на ул. Монтажников, 2 открылся "Фермерскі кірмаш", где продается продукция более чем от 20 лучших фермерских хозяйств из экологически чистых районов Беларуси. А цены на фермерскую продукцию заметно ниже, чем на других рынках города!

Судите сами: свиная грудинка стоит всего 7,59 руб., а шейная часть - 11,99 руб. за килограмм. Диетическое филе фермерской индейки можно купить за 16,99 руб., тушку фермерского кролика - 14,99 руб. за кило. Фермерские колбаски-купаты обойдутся всего в 6,49 руб., а фермерский свиной фарш - 7,59 руб. за килограмм. Еще один очень актуальный летом продукт - шашлык на минеральной воде - будет стоить 8,99 руб. Пакет муки пшеничной высшего сорта на два кило можно купить за 2,89 руб. А цена сразу трех литров фермерского яблочного сока прямого отжима от белорусских фермеров - 5,99 руб.

Цены на фермерскую продукцию в "Евроопте" заметно ниже, чем на рынках города

"Фермерскі кірмаш" работает ежедневно, с 9 до 23 часов. Поставки продукции осуществляются каждый день. А что насчет ассортимента? В первую очередь, сюда стоит заглянуть за свежим мясом. На выбор есть свинина, баранина, говядина, телятина, крольчатина, курица и индейка. Для гурманов предлагают солонину и копчености. Представлены и полуфабрикаты: фарш, шашлык, колбаски и купаты.

На выбор покупателей - множество товаров

Козье молоко, йогурт и сыр. Яйца - не только куриные, но и индюшиные, перепелиные. Мед - прямиком из Беловежской и Налибокской пущи и Березинского заповедника. А также в ассортименте есть крем-мед с мятой, малиной и черникой. Пельмени - с олениной, кониной, кроликом. Соки прямого отжима из яблок, голубики, клюквы, клубники. Травяные сборы из иван-чая с липой, ромашкой и яблоком. А также свежий ароматный хлеб, мука жернового помола, зелень, грибы, овощи и ягоды и многое другое.

Свежая продукция поставляется каждый день

Свою продукцию на "Фермерскі кірмаш" в "Евроопт" поставляют более 20 лучших фермерских хозяйств из экологически чистых районов нашей страны: Лепельского, Свислочского, Логойского, Дрогичинского, Кобринского, Воложинского и других. Среди партнеров сети хозяйства "Экофол", Михаила Григорьевича Шруба, "Индейка из Кобрина", "Санюк", "Василек", "Агролига".

Как работают белорусские фермеры, какие технологии применяют и чем для них выгодно сотрудничество с сетью "Евроопт", мы расспросили у самих представителей фермерских хозяйств.

Для главы фермерского хозяйства "Медовая семья" Андрея Рыжкова его дело - семейное. Начинал еще дедушка, продолжал отец, а теперь трудится и он. На сегодня хозяйство "Медовая семья" включает более 50 пчеловодов в разных регионах нашей страны.

Глава фермерского хозяйства "Медовая семья" Андрей Рыжков

- Наш мед собирается прямо в сердце Беловежской пущи, в Налибокской пуще и в Березинском биосферном заповеднике. Это очень красивые и наиболее экологически чистые места. Приглашаю всех посмотреть, как там трудятся наши пчелы! Наверное, самым популярным у нас является мед из Беловежской пущи. А наша изюминка - это, пожалуй, крем-мед с черникой, малиной, мятой. Микс меда с мятой - это вообще хит продаж! Можно кушать так, а можно добавлять в чай и кофе. Стоит один раз попробовать - и потом просто невозможно отказаться! - рассказывает Андрей Рыжков, который просто влюблен в свое дело.

Фермерское хозяйство "ЭкоФол" на данный момент является крупнейшим по выращиванию кроликов в Беларуси. Оно расположено в одном из самых экологичных мест страны - деревне Мостище Логойского района - и является обладателем сертификата "Органик" (Organic) стандарта Евросоюза в 2017 году. Согласитесь, достойный показатель качества!

Помощник главы фермерского хозяйства "ЭкоФол" Николай Аванесов

- Мы поставляем в "Евроопт" тушку кролика, печень и сердце - все охлажденное, свежее. Важное условие качества продукции - оптимальное размещение кроликов в соответствии с мировой технологией. Наши специалисты проходили обучение во Франции по вопросам кормления и медицины, и поголовье мы привезли тоже из этой страны. Также развиваемся в направлении овцеводства, есть своя пасека, парники где выращиваем лук, петрушку, укроп. Перед поставкой в магазины продукция проходит полный контроль, получаем все необходимые документы со стороны нашего ветврача и ветеринарных служб. Подход очень серьезный! - отмечает помощник главы хозяйства Николай Аванесов.

Основными направлениями деятельности крестьянского хозяйства Михаила Шруба являются растениеводство и животноводство. Уже почти три десятка лет здесь совмещают сельскохозяйственный опыт с передовыми технологическими инновациями. И сегодня входят в топ-15 лучших хозяйств страны по продуктивности.

Менеджер по продажам крестьянского хозяйства М.Г. Шруба - Светлана Фукалова

- Наше хозяйство поставляет на фермерские островки "Евроопт" овощную продукцию, а также полуфабрикаты из овощей, мясо в свежем виде и готовых изделиях. Пожалуй, один из самых интересных наших продуктов - розовая телятина. Мясо отличается особой нежностью и высоким качеством. Сроки поставок четко оговорены, и продукция в магазины идет очень свежая. Мы строго следим за соблюдением всех технологий, сотрудничаем с научными институтами. Проверяются даже корма. Партнерство с "Евроопт" выгодно для нас по многим причинам. На рынке ты вынужден торговать сам или нанимать работников. Магазины же берут основную функцию продавца на себя, что очень важно для нас, так как мы можем больше сконцентрироваться на производстве, - рассказала менеджер по продажам Светлана Фукалова.

Сегодня фермерская продукция представлена в 13 магазинах "Евроопт": в Минске, Гродно, Гомеле, Бресте

Сельская ярмарка на Монтажников - это не единичная инициатива "Евроопт". Сотрудничество с фермерскими хозяйствами торговая сеть развивает с начала года, предлагая покупателям широкий ассортимент натуральных и здоровых продуктов, а белорусским фермерам - крупнейшую площадку для реализации произведенной продукции. Сегодня в Беларуси насчитывается уже около 900 магазинов компании, и такую поддержку сельских предпринимателей со стороны крупнейшего ретейлера сложно переоценить. Это важный вклад в общую работу государства по развитию фермерства в нашей стране.

На сегодня фермерская продукция представлена в 13 торговых объектах "Евроопт": в Минске, Гродно, Гомеле, Бресте.

В Минске магазины расположены по адресу: ул. И. Гошкевича, 3-2; ул. Владислава Голубка, 2-1; ул. Никифорова, 51; ул. Одинцова, 65; ул. Притыцкого, 29; ул. Бурдейного, 11; ул. Монтажников, 2.

В Гомеле: ул. Хатаевича, 9; пр-т Речицкий, 5в.

В Бресте: Варшавское шоссе, 11; ул. Радужная, 150.

В Гродно: пр-т Янки Купалы, 82а; улица Дубко 17.

Продукты от белорусских фермеров, представленные в сети "Евроопт", соответствуют строгим критериям качества. В фермерских хозяйствах все животные и птица содержатся в экологически чистых условиях, питаются отборным кормом и регулярно проходят тщательную ветеринарную проверку, поэтому такое мясо идеально походит для взрослых и детей. Овощи и фрукты выращены с использованием экологичных технологий: без применения пестицидов.

Есть и другие аргументы в пользу покупки фермерской продукции именно в "Евроопт", а не на обычных рынках: четко известные сроки годности, точное взвешивание, удобное время работы, возможность безналичного расчета и доступное расположение магазинов. Также это выгодно тем, что одновременно можно приобрести и все другие товары, необходимые для дома, которые в магазинах "Евроопт" продаются по традиционно доступным ценам. У магазинов расположены удобные парковки для покупателей.

Руководитель пресс-службы торговой сети "Евроопт" Егор Хрусталев

- Все больше людей делают выбор в пользу экологичных продуктов и здорового питания. Мы с радостью поддерживаем этот мировой тренд и стараемся предоставить своим покупателям широчайший выбор товаров от лучших производителей. Безусловно, это и наш вклад в государственную поддержку белорусских фермеров, предпринимательской инициативы в глубинке. В будущем количество наших фермерских островков будет расти, а их ассортимент расширяться. Мы открыты к сотрудничеству с фермерскими хозяйствами во всех регионах нашей страны. Главное условие - чтобы продукция была качественной, натуральной и вкусной, - подчеркнул руководитель пресс-службы торговой сети "Евроопт" Егор Хрусталев.

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