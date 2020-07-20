В "Евроопте" на Монтажников открылся "Фермерскі кірмаш". Что здесь продается и какие цены?

Проект БелТА
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 20 июля 2020
Минск Малооблачно +24°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:50 В Беларуси стартовала вступительная кампания в учреждениях среднего специального образования Общество
12:49 Фотографы из Беларуси могут принять участие в конкурсе ASE International Photo Awards 2020 Общество
12:24 Ананич: Беларусь должна и дальше оставаться островком мира и стабильности Общество
12:19 Назначены послы в США, Нидерланды, Австрию, Великобританию и Казахстан Президент
12:13 В Кыргызстане отмечают снижение случаев COVID-19 и пневмонии В мире
12:10 Миссия СНГ примет участие в наблюдении за выборами Президента Беларуси Политика
12:10 В Беларуси на этой неделе похолодает Общество
12:09 Лагерь для трудных подростков открыли в 103-й Витебской воздушно-десантной бригаде Регионы
12:08 Фестиваль мифологии "Шлях Цмока" перенесли на следующий год Культура
12:01 Памятник архитектуры в Пинске выставлен на электронные торги Регионы
12:00 Пригородные автобусы в Колодищи станут городскими с 1 августа Регионы
11:55 Бармен санатория под Гродно похищала деньги из кассы Происшествия
11:55 Восемь столичных предприятий предложат работу на электронной ярмарке вакансий 23 июля Регионы
11:53 Минчанка обманом присвоила более Br500 тыс. Происшествия
11:53 Лукашенко: банкам надлежит стать локомотивом инноваций, особенно в части цифровизации Президент
11:52 Лукашенко: каждый банкир должен персонально отвечать, какие деньги он привлек и на каких условиях Президент
11:49 Лукашенко: банковская система должна служить белорусскому народу Президент
11:46 Лукашенко назначил новых руководителей в правление Нацбанка Президент
11:46 Беларусь занимает высокие позиции в рейтинге по борьбе с отмыванием денег Президент
11:45 Ученые БГУ участвуют в разработке биоразлагаемых каркасов для сращивания костей Общество
11:44 "Белавиа" выполнит разовый рейс в Ташкент Общество
11:43 Лукашенко: банковская система - один из ключевых элементов экономической безопасности Президент
11:41 Лукашенко: текущие трудности решим, но с 2021 года надо прирастать среднемировыми темпами Президент
11:40 Почти 100 оленей выпустили в леса Брестского и Буда-Кошелевского районов Регионы
11:31 Фестиваль сельского бизнеса пройдет 25 июля в Минском районе Регионы
11:27 За сутки в России выявлено 5940 новых случаев COVID-19 В мире
11:24 Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 21 июля Общество
11:21 Около 6 тыс. ребят приняли участие в игре "Пароль октябренок. Хотим все знать" Общество
11:14 Трактор сгорел в поле Буда-Кошелевского района Происшествия
11:04 Максимальный балл на ЦТ по истории Беларуси набрали 19 абитуриентов Общество
Все новости
Все новости
Общество
20 июля 2020, 11:00

В "Евроопте" на Монтажников открылся "Фермерскі кірмаш". Что здесь продается и какие цены?

"Фермерскі кірмаш" предлагает продукцию более чем от 20 лучших фермерских хозяйств Беларуси
"Фермерскі кірмаш" предлагает продукцию более чем от 20 лучших фермерских хозяйств Беларуси

В минском гипермаркете "Евроопт" на ул. Монтажников, 2 открылся "Фермерскі кірмаш", где продается продукция более чем от 20 лучших фермерских хозяйств из экологически чистых районов Беларуси. А цены на фермерскую продукцию заметно ниже, чем на других рынках города!

Судите сами: свиная грудинка стоит всего 7,59 руб., а шейная часть - 11,99 руб. за килограмм. Диетическое филе фермерской индейки можно купить за 16,99 руб., тушку фермерского кролика - 14,99 руб. за кило. Фермерские колбаски-купаты обойдутся всего в 6,49 руб., а фермерский свиной фарш - 7,59 руб. за килограмм. Еще один очень актуальный летом продукт - шашлык на минеральной воде - будет стоить 8,99 руб. Пакет муки пшеничной высшего сорта на два кило можно купить за 2,89 руб. А цена сразу трех литров фермерского яблочного сока прямого отжима от белорусских фермеров - 5,99 руб.

Цены на фермерскую продукцию в "Евроопте" заметно ниже, чем на рынках города
Цены на фермерскую продукцию в "Евроопте" заметно ниже, чем на рынках города

"Фермерскі кірмаш" работает ежедневно, с 9 до 23 часов. Поставки продукции осуществляются каждый день. А что насчет ассортимента? В первую очередь, сюда стоит заглянуть за свежим мясом. На выбор есть свинина, баранина, говядина, телятина, крольчатина, курица и индейка. Для гурманов предлагают солонину и копчености. Представлены и полуфабрикаты: фарш, шашлык, колбаски и купаты.

На выбор покупателей - множество товаров
На выбор покупателей - множество товаров

Козье молоко, йогурт и сыр. Яйца - не только куриные, но и индюшиные, перепелиные. Мед - прямиком из Беловежской и Налибокской пущи и Березинского заповедника. А также в ассортименте есть крем-мед с мятой, малиной и черникой. Пельмени - с олениной, кониной, кроликом. Соки прямого отжима из яблок, голубики, клюквы, клубники. Травяные сборы из иван-чая с липой, ромашкой и яблоком. А также свежий ароматный хлеб, мука жернового помола, зелень, грибы, овощи и ягоды и многое другое.

Свежая продукция поставляется каждый день
Свежая продукция поставляется каждый день

Свою продукцию на "Фермерскі кірмаш" в "Евроопт" поставляют более 20 лучших фермерских хозяйств из экологически чистых районов нашей страны: Лепельского, Свислочского, Логойского, Дрогичинского, Кобринского, Воложинского и других. Среди партнеров сети хозяйства "Экофол", Михаила Григорьевича Шруба, "Индейка из Кобрина", "Санюк", "Василек", "Агролига".

Как работают белорусские фермеры, какие технологии применяют и чем для них выгодно сотрудничество с сетью "Евроопт", мы расспросили у самих представителей фермерских хозяйств.

Для главы фермерского хозяйства "Медовая семья" Андрея Рыжкова его дело - семейное. Начинал еще дедушка, продолжал отец, а теперь трудится и он. На сегодня хозяйство "Медовая семья" включает более 50 пчеловодов в разных регионах нашей страны.

Глава фермерского хозяйства "Медовая семья" Андрей Рыжков
Глава фермерского хозяйства "Медовая семья" Андрей Рыжков

- Наш мед собирается прямо в сердце Беловежской пущи, в Налибокской пуще и в Березинском биосферном заповеднике. Это очень красивые и наиболее экологически чистые места. Приглашаю всех посмотреть, как там трудятся наши пчелы! Наверное, самым популярным у нас является мед из Беловежской пущи. А наша изюминка - это, пожалуй, крем-мед с черникой, малиной, мятой. Микс меда с мятой - это вообще хит продаж! Можно кушать так, а можно добавлять в чай и кофе. Стоит один раз попробовать - и потом просто невозможно отказаться! - рассказывает Андрей Рыжков, который просто влюблен в свое дело.

Фермерское хозяйство "ЭкоФол" на данный момент является крупнейшим по выращиванию кроликов в Беларуси. Оно расположено в одном из самых экологичных мест страны - деревне Мостище Логойского района - и является обладателем сертификата "Органик" (Organic) стандарта Евросоюза в 2017 году. Согласитесь, достойный показатель качества!

Помощник главы фермерского хозяйства "ЭкоФол" Николай Аванесов
Помощник главы фермерского хозяйства "ЭкоФол" Николай Аванесов

- Мы поставляем в "Евроопт" тушку кролика, печень и сердце - все охлажденное, свежее. Важное условие качества продукции - оптимальное размещение кроликов в соответствии с мировой технологией. Наши специалисты проходили обучение во Франции по вопросам кормления и медицины, и поголовье мы привезли тоже из этой страны. Также развиваемся в направлении овцеводства, есть своя пасека, парники где выращиваем лук, петрушку, укроп. Перед поставкой в магазины продукция проходит полный контроль, получаем все необходимые документы со стороны нашего ветврача и ветеринарных служб. Подход очень серьезный! - отмечает помощник главы хозяйства Николай Аванесов.

Основными направлениями деятельности крестьянского хозяйства Михаила Шруба являются растениеводство и животноводство. Уже почти три десятка лет здесь совмещают сельскохозяйственный опыт с передовыми технологическими инновациями. И сегодня входят в топ-15 лучших хозяйств страны по продуктивности.

Менеджер по продажам крестьянского хозяйства М.Г. Шруба - Светлана Фукалова
Менеджер по продажам крестьянского хозяйства М.Г. Шруба - Светлана Фукалова

- Наше хозяйство поставляет на фермерские островки "Евроопт" овощную продукцию, а также полуфабрикаты из овощей, мясо в свежем виде и готовых изделиях. Пожалуй, один из самых интересных наших продуктов - розовая телятина. Мясо отличается особой нежностью и высоким качеством. Сроки поставок четко оговорены, и продукция в магазины идет очень свежая. Мы строго следим за соблюдением всех технологий, сотрудничаем с научными институтами. Проверяются даже корма. Партнерство с "Евроопт" выгодно для нас по многим причинам. На рынке ты вынужден торговать сам или нанимать работников. Магазины же берут основную функцию продавца на себя, что очень важно для нас, так как мы можем больше сконцентрироваться на производстве, - рассказала менеджер по продажам Светлана Фукалова.

Сегодня фермерская продукция представлена в 13 магазинах "Евроопт": в Минске, Гродно, Гомеле, Бресте
Сегодня фермерская продукция представлена в 13 магазинах "Евроопт": в Минске, Гродно, Гомеле, Бресте

Сельская ярмарка на Монтажников - это не единичная инициатива "Евроопт". Сотрудничество с фермерскими хозяйствами торговая сеть развивает с начала года, предлагая покупателям широкий ассортимент натуральных и здоровых продуктов, а белорусским фермерам - крупнейшую площадку для реализации произведенной продукции. Сегодня в Беларуси насчитывается уже около 900 магазинов компании, и такую поддержку сельских предпринимателей со стороны крупнейшего ретейлера сложно переоценить. Это важный вклад в общую работу государства по развитию фермерства в нашей стране.

На сегодня фермерская продукция представлена в 13 торговых объектах "Евроопт": в Минске, Гродно, Гомеле, Бресте.

В Минске магазины расположены по адресу: ул. И. Гошкевича, 3-2; ул. Владислава Голубка, 2-1; ул. Никифорова, 51; ул. Одинцова, 65; ул. Притыцкого, 29; ул. Бурдейного, 11; ул. Монтажников, 2.

В Гомеле: ул. Хатаевича, 9; пр-т Речицкий, 5в.

В Бресте: Варшавское шоссе, 11; ул. Радужная, 150.

В Гродно: пр-т Янки Купалы, 82а; улица Дубко 17.

Продукты от белорусских фермеров, представленные в сети "Евроопт", соответствуют строгим критериям качества. В фермерских хозяйствах все животные и птица содержатся в экологически чистых условиях, питаются отборным кормом и регулярно проходят тщательную ветеринарную проверку, поэтому такое мясо идеально походит для взрослых и детей. Овощи и фрукты выращены с использованием экологичных технологий: без применения пестицидов.

Есть и другие аргументы в пользу покупки фермерской продукции именно в "Евроопт", а не на обычных рынках: четко известные сроки годности, точное взвешивание, удобное время работы, возможность безналичного расчета и доступное расположение магазинов. Также это выгодно тем, что одновременно можно приобрести и все другие товары, необходимые для дома, которые в магазинах "Евроопт" продаются по традиционно доступным ценам. У магазинов расположены удобные парковки для покупателей.

Руководитель пресс-службы торговой сети "Евроопт" Егор Хрусталев
Руководитель пресс-службы торговой сети "Евроопт" Егор Хрусталев

- Все больше людей делают выбор в пользу экологичных продуктов и здорового питания. Мы с радостью поддерживаем этот мировой тренд и стараемся предоставить своим покупателям широчайший выбор товаров от лучших производителей. Безусловно, это и наш вклад в государственную поддержку белорусских фермеров, предпринимательской инициативы в глубинке. В будущем количество наших фермерских островков будет расти, а их ассортимент расширяться. Мы открыты к сотрудничеству с фермерскими хозяйствами во всех регионах нашей страны. Главное условие - чтобы продукция была качественной, натуральной и вкусной, - подчеркнул руководитель пресс-службы торговой сети "Евроопт" Егор Хрусталев.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
компании торговля
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива В Беларуси стартовала вступительная кампания в учреждениях среднего специального образования
Фото из архива Фотографы из Беларуси могут принять участие в конкурсе ASE International Photo Awards 2020
Лилия Ананич. Фото из архива Ананич: Беларусь должна и дальше оставаться островком мира и стабильности
Фото из архива В Беларуси на этой неделе похолодает
Фото из архива Ученые БГУ участвуют в разработке биоразлагаемых каркасов для сращивания костей
Фото из архива "Белавиа" выполнит разовый рейс в Ташкент
Главное
Лукашенко: текущие трудности решим, но с 2021 года надо прирастать среднемировыми темпами
Назначены послы в США, Нидерланды, Австрию, Великобританию и Казахстан
В Беларуси выздоровели и выписаны 58 204 пациента с COVID-19
В "Евроопте" на Монтажников открылся "Фермерскі кірмаш". Что здесь продается и какие цены?
Топ-новости
Беларусь занимает высокие позиции в рейтинге по борьбе с отмыванием денег
Белорусские аграрии убрали более половины площадей озимого рапса на зерно
Лукашенко назначил новых руководителей в правление Нацбанка
"Лира" у белоруса, Лолита и Газманов раскачали публику - в Витебске завершился "Славянский базар"
В Беларуси стартовала вступительная кампания в учреждениях среднего специального образования
Кратковременные дожди и грозы ожидаются в Беларуси 21 июля
Миссия СНГ примет участие в наблюдении за выборами Президента Беларуси
Инвестиции в будущее: современные столичные комплексы создают новые возможности для развития бизнеса
Ананич: Беларусь должна и дальше оставаться островком мира и стабильности
Фотографы из Беларуси могут принять участие в конкурсе ASE International Photo Awards 2020
Восемь столичных предприятий предложат работу на электронной ярмарке вакансий 23 июля
Максимальный балл на ЦТ по истории Беларуси набрали 19 абитуриентов
Ученые БГУ участвуют в разработке биоразлагаемых каркасов для сращивания костей
Марков: в любой стране вмешательство иностранных государств в выборы - это скандал
Мясникович: участники Евразийского межправсовета нашли решения по спорным вопросам
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.