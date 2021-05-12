В форуме "Беларусь интеллектуальная" участвуют более 200 молодых исследователей

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский молодежный форум "Беларусь интеллектуальная" стартовал сегодня в Национальной академии наук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Этот форум очень важен в жизни нашей страны, - подчеркнула председатель Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты представителей, доктор медицинских наук Людмила Макарина-Кибак. - Уверена, мы как законодатели многое вынесем из него".

Цель сегодняшнего мероприятия - обсуждение и выработка талантливой молодежью предложений для построения Беларуси интеллектуальной. Более 200 молодых исследователей участвуют в форуме. Среди них - победители и лауреаты республиканских и международных конкурсов, представители работающей молодежи в образовании и наукоемких сферах экономики. "Приехали делегации из Глубокского, Ушачского, Докшицкого районов, из Молодечно и Слуцка. Участвуют представители БГУ, БНТУ, БГУИР, Академии управления при Президенте, а также молодые ученые, аспиранты, магистранты Национальной академии наук", - рассказал заместитель председателя Совета молодых ученых, заместитель директора Института истории НАН Станислав Юрецкий.

Формат предполагает секционные панельные дискуссии об образовании в условиях современных трансформаций, экономике высокоинтеллектуального государства и цифровых технологиях в госуправлении, развитии высокоинтеллектуального общества.

"Форум "Беларусь интеллектуальная" в первую очередь предназначен для того, чтобы определить крупные магистральные направления развития не только технологий и науки в нашей стране, но и в целом общества. Сегодня мы видим, какие трансформации происходят с учетом цифровизации абсолютно всех отраслей, отмечаем, какое влияние это оказывает на общество и как сегодня молодежь вовлечена в эти процессы. На этой площадке задействованы учащиеся, студенты, молодые ученые, а также старшее поколение. Мы попробуем раскрыть основные направления, которые связаны с искусственным интеллектом и цифровизацией, образованием будущего, построением высокоинтеллектуального общества - все это крайне важно для Беларуси", - отметил главный ученый секретарь Национальной академии наук, председатель Совета молодых ученых Андрей Иванец.

По его словам, по итогам форума будет принята декларация, направленная на активизацию участия молодежи во внедрении цифровых технологий во всех сферах белорусской экономики, развитии нового индустриального комплекса страны и формировании высокоинтеллектуального общества.

"На форуме будут представлены доклады, которые показывают, куда двигаться молодежи, нашей стране, реальному сектору экономики, нашему обществу. В последующем это трансформируется в конкретные реальные проекты, которые будут лежать в канве, определенной в том числе стратегией "Наука и технологии: 2018-2040", одобренной на II Съезде ученых Беларуси. На этой открытой дискуссионной площадке многие исследования, на мой взгляд, являются фактически форсайтами, взглядом в будущее, которое может быть абсолютно разным и непредсказуемым. Поэтому построение модели, которая будет являться дорожной картой развития, - это залог успеха развития в целом науки, экономики и нашего общества", - сказал Андрей Иванец.

Кроме того, по 14 мая в Национальной академии наук Беларуси проводится неделя открытых дверей - можно посетить постоянно действующую выставку НАН "Достижения отечественной науки - производству", а также научные организации Академии наук. По вопросам посещения НАН нужно обращаться к организатору форума - в Совет молодых ученых, e-mail: cys.nasb@gmail.com.-0-