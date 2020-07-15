В ФПБ определились с поддержкой кандидата на президентских выборах

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Федерации профсоюзов Беларуси определились с поддержкой кандидата на президентских выборах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

Такое решение принято сегодня на республиканском профсоюзном форуме, участниками которого стали порядка 400 человек - профсоюзные активисты, представители всех отраслей экономики со всех регионов страны. "Мы за мирное, спокойное развитие и порядок. Необходимо сохранить и развивать нашу Беларусь дальше. Все должны ценить, что живем и работаем, растим детей в мирной, спокойной и независимой стране", - заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

От имени самой массовой общественной организации страны он также призвал всех граждан Беларуси сделать правильный и взвешенный выбор в пользу человека, который в любой ситуации отстаивает интересы нашего государства и народа. -0-

Фото Сергея Шелега

Профсоюзные юристы помогли работникам вернуть около Br2,5 млн "За первое полугодие профсоюзы выявили более 20 тыс. нарушений законодательства о труде. При этом нанимателями по требованию профсоюзных юристов устранено 93% от всех выявленных нарушений", - отметили в пресс-службе ФПБ.