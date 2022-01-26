В Генпрокуратуру Беларуси не поступал ответ из Польши на просьбу о выдаче Степана Путило

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Генеральную прокуратуру Беларуси не поступал ответ из Польши на просьбу о выдаче Степана Путило, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Генпрокуратуры Дмитрий Брылев.

"По состоянию на сегодняшний день в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь не поступал ответ из компетентного учреждения юстиции Республики Польша на просьбу о выдаче обвиняемого Степана Путило для привлечения к уголовной ответственности", - отметил Дмитрий Брылев.-0-