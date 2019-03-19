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В Госкомимуществе рассказали об изменении границ трех областей

Общество 19.03.2019 | 20:53
Андрей Гаев. Фото из архива
Андрей Гаев. Фото из архива

В соответствии с указом №104 границы Брестской, Гродненской и Минской областей будут изменены к концу этого года. О том, что стало поводом для принятия такого решения, о ключевых моментах, которые нужно знать жителям этих регионов, а также о планах по уточнению границ остальных областей в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев.

- Андрей Анатольевич, что было предпосылкой для начала той кропотливой работы, которую проделали ваши специалисты, и как следствие - принятия данного указа.

- Начну с того, что границы областей устанавливались еще в 1950-х годах по имевшимся тогда планово-картографическим материалам. Несколько лет назад мы увидели, что примерно 30-40% протяженности границы отдельных районов сложно опознаваемы или без специальных приборов не опознаваемы на местности. Это связано с тем, что со временем некоторые территории зарастали лесами, где-то изменялись русла рек, появились дороги и так далее. В начале 2015 года мы показали имевшиеся наработки главе государства, и он одобрил проведение работ в целом по стране. Тогда же все и началось. Сейчас завершены работы по трем областям, материалы по Витебской, Гомельской и Могилевской областям подготавливаются для оформления границ таким же образом в соответствии с накопленным опытом.

- Когда планируете поставить точку во всей этой работе?

- Значительный объем работы уже выполнен. В этом году мы планируем завершить все, что связано с формированием технической документации, чтобы в дальнейшем решить организационные вопросы: провести опросы, где это необходимо, общественные обсуждения, рассмотреть материалы на сессиях Советов депутатов.

Учитывая предстоящую перепись населения, в период проведения которой должна обеспечиваться стабильность в областных округах, а также в связи с проведением электоральных кампаний завершить работы по уточнению границ планируется в 2020 году с выходом на завершающий этап - подготовку указа.

- Изменилась ли общая площадь областей, которые вошли в указ №104?

- Да, но речь идет о несущественных изменениях. Так, площадь Гродненской области уменьшилась всего на 199 га, или на 0,01%, Брестской - на 344 га (тоже 0,01%). Площадь Минской области сократилась на 1780 га, или на 0,04%.

- Есть ли населенные пункты или их части, которые после изменения границ будут относиться к другой области?

- Таких случаев нет. Для понимания отмечу, что перед нами не стоит задача, чтобы как-то перераспределить населенные пункты либо что-то кардинально поменять. У нас есть один населенный пункт (это деревня Корытница Белицкого сельсовета), который целиком исключен из состава границ Лидского района и включен в границы Дятловского района Гродненской области. Это обусловлено тем, что данная деревня - единственный населенный пункт Лидского района, расположенный на левом берегу реки Неман, от которого до Лиды 76 км, а до Дятлово 23 км. Учитывая географическое расположение деревни, целесообразным было ее включение в границы Дятловского района. Это позволит, в частности, сократить время и средства на социально-бытовое и медицинское обслуживание жителей Корытницы службами Дятловского района.

Решения подготавливались с учетом мнения проживающих там жителей, проведены общественные обсуждения. Сами жители высказались за то, чтобы их деревня была отнесена к Дятловскому району.

- Каков дальнейший план действий? Какая работа еще предстоит по тем регионам, которые прописаны в указе?

- Нам еще многое предстоит сделать. Например, нужно привести в соответствие информацию о земельных участках, адресах в регистре недвижимости и иных документах, нужно внести все эти сведения в электронные ресурсы.

После серьезная ответственность ляжет уже на местные органы власти, которые должны будут обеспечивать поддержание границ в том состоянии, в котором они сегодня определены. То есть, чтобы они всегда были четко понимаемы и опознаваемы.

- Что касается работы госорганов по реализации указа, мы разобрались, теперь давайте перейдем к гражданам. Начнем с материальной стороны: придется ли жителям населенных пунктов, которые изменят границы, платить за смену документов?

- Все расходы государство берет на себя, потому что преобразования происходят по независящим от физических и юридических лиц причинам. Все изменения в документы регистров, реестров, иные государственные ресурсы будут вноситься без участия правообладателей. Это будет делаться на основании тех данных, которые сформированы в результате проведенной работы. При этом для того, чтобы этот процесс максимально удешевить, снизить расходы бюджета, установлены максимально возможные понижающие коэффициенты стоимости соответствующих процедур.

Указом предусмотрен еще один важный момент: даже если изменяется адрес регистрации граждан, не обязательно сразу менять паспорт, юридическому лицу - другие значимые документы. Это может быть сделано, когда подойдут сроки их плановой замены. Все они будут действительны. Тем не менее, человек может в любое время получить новую, актуальную, отметку в своих документах. Согласно указу, это будет делаться без взимания платы с граждан и организаций.

- А не притормозит ли уточнение данных в государственных регистрах и реестрах, скажем, выдачу земельных участков? Ведь в таких случаях полгода-год - это существенная потеря времени для тех, кто планирует строительство.

- Никаких неудобств для граждан или юридических лиц реализация указа не принесет. Ничего не поменяется - ни предоставление участков, ни выполнение каких-то процедур по их разделу, слиянию, где это необходимо, ни осуществление хозяйственной деятельности в связи с ранее выданными разрешительными документами. И касательно этого момента, и в целом хочу отметить, что все в рамках указа делается с учетом интересов граждан и юридических лиц. Все ситуации изучены и действия направлены на то, чтобы людям сделать лучше.

Татьяна ЛИСАТОВИЧ,

БЕЛТА.-0-

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