2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В "Изумрудную сеть" входит более 11% территории Беларуси, сообщил корреспонденту БЕЛТА консультант отдела биологического разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Виталий Коренчук.

Беларусь является стороной Конвенции об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе (Бернской конвенции) с 7 февраля 2013 года. Сеть природоохранных территорий "Изумрудная сеть" - механизм реализации требований этой конвенции вне стран ЕС. В эту сеть включаются территории, на которых расположены биотопы, обитают виды диких животных, произрастают виды дикорастущих растений, охраняемые Бернской конвенцией. "В настоящее время в "Изумрудную сеть" входит 155 объектов из Беларуси на территории 2,3 млн га, что составляет 11,1% от площади нашей страны. По предварительной оценке ожидается, что после завершения формирования этой сети включенные в нее территории займут 13-15% площади страны", - сказал Виталий Коренчук.

В состав "Изумрудной сети" включены природные территории, подлежащие особой охране. На 1 января 2021 года существующая в Беларуси система ООПТ включала 1307 объектов, в том числе Березинский биосферный заповедник, 4 национальных парка, 99 заказников республиканского значения, 282 заказника местного значения, 326 памятников природы республиканского и 595 - местного значения. Такие территории занимают более 1,8 млн га, или 9% площади страны. "За 2018-2020 годы площадь ООПТ увеличилась на 67,5 тыс. га - это больше, чем территория национального парка "Браславские озера". Особо охраняемые природные территории выступают своеобразными донорами растительного и животного мира для всей страны. Для устойчивой связи их между собой, обеспечения непрерывности среды обитания объектов животного мира утверждена схема национальной экологической сети", - отметил представитель Минприроды.

"Белорусские особо охраняемые природные территории признаны на международном уровне. Часть национального парка "Беловежская пуща" - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Национальный парк "Беловежская пуща" и Березинский биосферный заповедник награждены европейским дипломом особо охраняемых природных территорий Совета Европы", - обратил внимание Виталий Коренчук.

В "Изумрудную сеть" также вошли природные территории, подлежащие специальной охране. По состоянию на 31 декабря 2020 года, выявлены и переданы под охрану пользователям земельных участков и водных объектов 622 биотопа, 1758 мест обитания и 2265 мест произрастания краснокнижных видов диких животных и дикорастущих растений.-0-