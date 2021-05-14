В Конституции закрепят запрет на совмещение должностей депутата и члена правительства

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Конституции предлагается закрепить запрет на совмещение должностей депутата парламента и члена правительства, заявил сегодня во время заседания Конституционной комиссии председатель КС Петр Миклашевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Основываясь на конституционном принципе разделения властей, необходимо исключить из ч.3 ст.92 Конституции второе предложение, предусматривающее, что депутат Палаты представителей может быть одновременно членом правительства, закрепив в Конституции норму о запрете на совмещение должностей депутата Палаты представителей и члена правительства", - сказал Петр Миклашевич.

Сегодня проходит четвертое заседание Конституционной комиссии. Рассматриваются предложения по изменению конституционных положений о функциях и полномочиях парламента - Национального собрания Республики Беларусь.

Первое заседание Конституционной комиссии состоялось 31 марта. Тогда был утвержден график заседаний - они будут проходить дважды в месяц.-0-

Фото Оксаны Манчук