В культурной сфере не существует границ - Хуан Цзинюань

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Музыкальный коллектив "Цзинцяо Чуэйда" из китайского города Чунцин сегодня выступил с концертом в Доме дружбы, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель информационно-агитационного отдела партийного рабочего комитета зоны экономического развития" Ваньшэн" города Чунцин Хуан Цзинюань отметил, что визит коллектива проходит в рамках культурного обмена между Беларусью и Чунцином. "Цзинцяо Чуэйда" популяризирует национальную музыку и включен в список нематериального наследия Китая. "В культурной сфере не существует границ, она сближает народы разных стран, в том числе Беларуси и КНР", - сказал китайский гость.

Председатель Белорусского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами Нина Иванова подчеркнула, что в стенах Дома дружбы постоянно проходят культурные мероприятия, помогающие белорусам лучше понять культуру Китая.

Выступивший на вечере китайский коллектив был тепло встречен зрителями. Отличительной особенностью прозвучавшей сегодня в Доме дружбы музыки является то, что она повторяет звуки природы. Быстрый ритм и широкий музыкальный диапазон звучания барабанов и труб произвели впечатление на слушателей. Концертная программа позволила познакомиться с древними китайскими традициями, в числе которых свадебная церемония.-0-