В лесную отрасль Беларуси за 8 месяцев привлечено более Br200 млн инвестиций

17 сентября, Мозырь /Корр. БЕЛТА/. Более Br200 млн инвестиций привлечено в лесное хозяйство за 8 месяцев, или 172% к уровню аналогичного периода 2019 года. Такие показатели развития отрасли привел министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа на торжественном собрании ко Дню работника лесного хозяйства, передает корреспондент БЕЛТА.

Виталий Дрожжа подчеркнул, что во время пандемии лесная отрасль не только выстояла, но и достойно прошла все испытания. "Мы наращивали объемные и финансовые показатели. Выполняем все показатели социально-экономического развития и наш главный документ "Белорусский лес". В текущем году лесовосстановление и лесовозведение в лесном фонде проведено на площади более 40 тыс.га. Организации отрасли заготовили более 14 млн куб.м ликвидной древесины, или 112% к заданию", - сказал он.

Поступления от ведения лесного и охотничьего хозяйства составили Br315 млн при запланированных Br264 млн. Это 108% к аналогичному периоду прошлого года.

Выполняют в отрасли взятые обязательства по строительству не менее 100 км лесохозяйственных дорог в год. К началу ноября планируется сдать 104 км дорог.

Министр отметил также, что на 2020 год запланировано 49 проектов, к 1 августа завершено 24 из них. С начала года созданы и реконструированы с увеличением мощности сушильные комплексы в 10 лесхозах, введены в эксплуатацию 24 сушильные камеры с общим объемом более 1,2 кубов разовой загрузки. Введены в эксплуатацию три линии лесопиления. Созданы четыре производства по выпуску окоренной продукции.

Как особое достижение и реализацию самых амбициозных проектов Виталий Дрожжа отметил шесть пеллетных заводов. По поручению главы государства практически за год с нуля построили шесть производств. Их общая мощность - более 170 тыс. т топливных гранул в год. Производство по выпуску топливных пеллет в Мозырском опытном лесхозе - самое крупное производство в отрасли. В Гомельской области реализовано два таких проекта: еще один в Житковичском лесхозе.

Активное развитие производства способствует и росту реализации продукции. К примеру, по экспорту лесопродукции отрасль выросла на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Сегодня перед лесным хозяйством и лесоперерабатывающей промышленностью стоит немало задач, в том числе повышение эффективности работы, технологическое переоснащение и социальная защита работающих у нас людей", - резюмировал министр лесного хозяйства.

Виталий Дрожжа зачитал работникам лесного хозяйства приветственный адрес Президента Беларуси, вручил награды за преданность делу и ответственную работу.

Поздравил представителей отрасли с профессиональным праздником и председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей.-0-