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30 апреля 2021, 13:16

Мы будем делать все для сохранения исторической памяти - Гора

Дмитрий Гора
Дмитрий Гора

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Важность сохранения исторической памяти подчеркнул сегодня в беседе с журналистами председатель Следственного комитета Дмитрий Гора, передает корреспондент БЕЛТА.

В Логойском районе начаты процессуальные действия по расследованию уголовного дела о геноциде населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и послевоенный период. Сегодня возле деревни Логоза работает следственная группа, в состав которой входят следователи СК, прокурорские работники, привлечены специалисты Государственного комитета судебных экспертиз. Они осматривают место раскопок, где обнаружено ранее неизвестное массовое захоронение мирных граждан. По имеющимся архивным данным и свидетельским показаниям, в районе Логойска немецко-фашистские захватчики и полицаи в 1941-1944 годах расстреляли свыше 1 тыс. мирных граждан, в основном женщин, детей и стариков.

"Здесь работают следователи в составе группы, производят осмотр и фиксируют то, что изымается с места захоронения. У нас есть все необходимое для плодотворной работы. Какие-то конкретные выводы можно будет делать гораздо позже. Уверен, в процессе возникнут определенные трудности, потому что нет опыта, практики расследования подобных уголовных дел. Мы будем нарабатывать свои методики, использовать положительный международный опыт в расследовании дел по фактам геноцида. Такая работа необходима: это нужно нам, нашему народу. Тем более, сейчас идет нагнетание, искажение фактов, и это нельзя допустить. Поэтому будем продолжать работать и делать все для того, чтобы сохранить память", - сказал Дмитрий Гора.

По его словам, на месте раскопок изъяты костные останки, фрагменты одежды, обуви, боеприпасов. "Пока это начальная стадия работ. Судя по тому, что мы видим, это мирное население. Специалисты говорят о том, что тут выкапывались рвы глубиной до 5 м. Здесь обнаружены остатки личных вещей, однозначно есть фрагменты детской обуви. Дальше будет еще многое найдено", - добавил председатель СК.

Информация о фактах геноцида населения Беларуси поступает из всех уголков страны. На этом этапе расследования изучаются архивные документы и уголовные дела в отношении нацистских преступников и их пособников. Планируется привлекать в качестве специалистов представителей исторического и научного сообществ. Налажен поиск по всей стране живых свидетелей, которые могли бы поделиться своими воспоминаниями. Организована работа по установлению ранее неизвестных мест массового уничтожения мирных жителей Беларуси, для чего призваны на помощь историко-патриотические организации, представители волонтерского движения, а также отдельного специализированного поискового батальона Минобороны. Помимо этого, собирается информация и доказательная база в отношении ранее неизвестных лиц из числа нацистов и их пособников, которые избежали ответственности за убийства мирных жителей, издевательства и пытки в лагерях смерти и гетто, массовый угон гражданского населения в немецкое рабство. По международно-правовому сотрудничеству направлены обращения в Россию и иные государства о представлении информации из архивных источников. Запланированы экспертные исследования, связанные с обнаружением массовых захоронений: судебно-медицинские, медико-криминалистические, баллистические и генетические экспертизы.

В органы прокуратуры продолжают поступать обращения граждан, чьи родные стали жертвами нацистов, с просьбой расследовать факты убийств и зверского отношения к белорусам. Цель расследования - обеспечить социальную и историческую справедливость, устранить белые пятна истории и укрепить национальную безопасность. "Кроме того, общественность недостаточно осведомлена о некоторых фактах геноцида, совершенных националистическими бандформированиями. Это создает почву для героизации их членов и попыток разрушить ценности, на которых воспитано белорусское общество", - добавили в Генпрокуратуре.-0-

Фото Рамиля Насибулина

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