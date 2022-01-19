В МЧС не поступала информация о пожаре на предприятии в Сморгони

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19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В МЧС не поступала информация о пожаре на территории предприятия в Сморгони. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.
"В различных интернет-источниках сегодня активно распространяется видео с комментариями о пожаре на территории предприятия в Сморгони. Подразделения МЧС не работают и не работали сегодня на территории этого или соседнего предприятия", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что дата и место съемки видео уточняются.-0-