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20 июня 2020, 15:46

В медицине важны ответственность и участие, без этого в профессии не задерживаются - главврач роддома

Петр Мосько. Фото из архива
Петр Мосько. Фото из архива
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20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Признание заслуг медиков мотивирует, но главное для каждого представителя этой профессии - искреннее желание помочь и ответственность за свою работу. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА главный врач клинического родильного дома Минской области Петр Мосько, который указом Президента награжден медалью "За трудовые заслуги".

Роддом Петр Мосько возглавляет с мая 2003 года. За это время в учреждении заметно обновлена материально-техническая база, созданы современные комфортные условия для пациентов и персонала. Также главврач постоянно внедряет в практику передовые мировые технологии, формирует вокруг себя команду высококвалифицированных профессионалов. Благодаря его усилиям в Минской области впервые в стране внедрены эффективные методики ранней диагностики нарушений внутриутробного состояния плода, система выхаживания детей с экстремально низкой массой тела при рождении. Также внедрены новейшие методы диагностики, лечения и профилактики угрозы преждевременных родов, значительно снижен родовой травматизм, развивается органосохраняющая хирургия, выросли объемы выполняемых малоинвазивных эндовидеохирургических гинекологических операций. Высокотехнологичным и сложным операциям обучено более 40 врачей. Областной роддом стал площадкой эффективного наставничества с привлечением ветеранов роддома. Работает соцпакет для поощрения ответственных, самоотверженных и преданных учреждению сотрудников.

По инициативе и при личном участии Петра Мосько разработана концепция развития роддома как Минского областного клинического перинатального центра, который в итоге стал одним из лучших в стране. Разработана и начала осуществляться концепция создания и развития межрайонных центров пренатальной диагностики, что повысило доступность современных пренатальных ультразвуковых технологий для женщин области.

В условиях пандемии у роддома увеличился объем работы, приняты дополнительные меры безопасности. "Мы ответственно подготовились к работе в новых условиях, разработали детальные планы и утвердили алгоритмы действий с каждой категорией пациентов. Оборудовали отдельные приемные покои, разделили потоки. Выделили отдельный корпус для пациентов с повышенной температурой и подозрением на COVID-19. Дооснастили учреждение всем, что необходимо для обеспечения безопасности пациентов и персонала", - рассказал Петр Мосько. По его словам, роддом, как и раньше, берет на себя особенно тяжелых пациентов, а также помогает центральным районным больницам, где в какой-то момент складывается непростая ситуация.

"В медицине надолго не задерживаются равнодушные, безответственные люди. А особенно - в акушерстве", - считает главврач. Личностные качества - ответственность, порядочность, сопереживание - это главное, что нужно в этой профессии, по мнению специалиста в акушерстве и гинекологии. "Поэтому я бы не сказал, что в нынешнее время требуется придумывать какую-то дополнительную мотивацию для работы. Медики всегда работали ответственно и с отдачей", - отметил он. Хотя медаль "За трудовые заслуги", которая пополнила копилку наград Петра Мосько, для него очень важна. И как раз такое признание заслуг весьма мотивирует. Кстати, главный врач стал уже третьим в штате роддома, кто удостоен этой медали. Ею также награждены заведующие двумя отделениями - Николай Корниевич и Сергей Качан. Еще в коллективе роддома более 20 сотрудников награждены нагрудным знаком "Отличник здравоохранения", большая часть имеют грамоты и благодарности разного уровня.

Сам Петр Мосько в профессии оказался неслучайно. Эта тема в разговорах окружала его с детства: медицине свою жизнь посвятили старшая сестра и ее муж. Учась на старших курсах Гродненского медуниверситета, будущий врач посещал дополнительные кружки, выбирая, какая специализация ему больше по душе. "У большинства людей поверхностное представление об акушерстве. Но на самом деле, это и физически очень изнуряющая работа, и психологически очень ответственная. И потому тяжелая. То есть это в полной мере мужская работа", - высказал свою позицию Петр Мосько. Но при этом отметил, что в его коллективе, где трудятся 650 человек, при достаточно большом количестве мужчин преобладают все-таки женщины. Как и в белорусской медицине в целом. И это, по его мнению, подвиг со стороны так называемой слабой половины человечества.

Петр Мосько напомнил также одну известную и все же часто забываемую многими аксиому: любой успех лечения, родов, удачно выполненной операции зависит с одной стороны от профессионализма медиков, с другой - от приверженности лечению пациента. Что включает не только добросовестное выполнение рекомендаций и прием препаратов, но и веру в исцеление и в профессионализм врачей.-0-

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