В медучреждениях достаточный запас СИЗов - отраслевой профсоюз

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Учреждения и организации здравоохранения Беларуси располагают достаточным запасом средств индивидуальной защиты работников, сообщили БЕЛТА в Белорусском профсоюзе работников здравоохранения.

"По данным еженедельного централизованного мониторинга, проводимого технической инспекцией труда Белорусского профсоюза работников здравоохранения, по состоянию на 20 ноября обеспечена месячная потребность в СИЗах, дезинфицирующих средствах и антисептиках", - отметили в отраслевом профсоюзе.

Как следует из представленной учреждениями и организациями здравоохранения информации, в целом по стране запас санитарной одежды составляет 870 тыс. штук. В наличии есть около 500 тыс. защитных костюмов, 16,5 млн медицинских одноразовых масок, около 190 тыс. защитных очков, почти 1,3 млн респираторов и около 16,5 млн медицинских перчаток. В необходимом количестве медицинские шапочки и бахилы. Работники бригад скорой медицинской помощи оснащены осенне-весенними и утепленными костюмами. В медучреждениях и организациях есть более 700 тыс. л дезинфицирующих и антисептических средств. Лидер по оснащенности средствами защиты - Минск.

Вместе с тем технические инспекторы труда отраслевого профсоюза отметили незначительное (3-5%) по сравнению с прошлой неделей снижение запаса средств защиты.

Профсоюзные комитеты первичных профсоюзных организаций продолжают оказывать нанимателям помощь по приобретению средств индивидуальной защиты для работников здравоохранения. Например, первичная профсоюзная организация Гомельской городской клинической больницы №3 приобрела 600 противочумных костюмов на более Br5 тыс.-0-