В медучреждениях соблюдается должный температурный режим - профсоюзный мониторинг

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мониторинг соблюдения температурного режима в организациях здравоохранения, проведенный профсоюзом в январе-феврале, показал, что в помещениях и на рабочих местах соблюдается должный температурный режим. Об этом БЕЛТА сообщили в Белорусском профессиональном союзе работников здравоохранения.

"В этих целях организации отрасли разработали и реализуют организационно-технические мероприятия, обеспечивающие устойчивое и надежное энергоснабжение в отопительный сезон. Как правило, в срок отремонтированы теплопункты, проведены гидравлические испытания инженерных систем, проверены приборы учета", - отметили в профсоюзе.

Работникам, выполняющим работы на открытом воздухе или в закрытых необогреваемых помещениях, предоставляются дополнительные специальные перерывы в течение рабочего дня, включаемые в рабочее время. Эти нормы закреплены коллективными договорами и выполняются в полном объеме.

Эффективную работу показали общественные инспекторы по охране труда, под контролем которых были санитарно-бытовые условия, условия для обогрева, обеспечение работников спецодеждой, спецобувью, организация их хранения и учета и др. В их числе инспекторы Оршанской центральной поликлиники и Оршанской городской больницы №3, лечебно-производственных мастерских "Городище".

Проверен температурный режим на 25 участках Несвижского завода медицинских препаратов. Нарушений санитарных норм и правил "Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях" не установлено. Работники, которые выполняют работы на открытом воздухе и в закрытых необогреваемых помещениях, в полном объеме обеспечены необходимой спецодеждой и утепленной спецобувью. Погрузочно-разгрузочные работы на открытом воздухе проводятся на предприятии с установленными специальными перерывами для обогрева.

В Минской области мониторинг коснулся готовности систем отопления учреждений здравоохранения к работе в условиях пониженных температур, состояния теплового хозяйства, содержания в технически исправном состоянии эксплуатируемых зданий и сооружений. В областной детской клинической больнице произведена теплоизоляция теплообменников, запорной арматуры, труб внутреннего теплоснабжения, выполнены работы по гидравлическому испытанию теплоузлов и систем отопления корпусов учреждения. Проведена очистка внутренних поверхностей твердотопливных котлов, установленных в ФАПах Вилейской центральной районной больницы. В Воложинской центральной районной больнице проведено профилактическое обследование и ремонт котельного оборудования.

Температурный режим и готовность организаций к работе в осенне-зимний период, санитарно-бытовые условия и обеспечение работников средствами индивидуальной защиты для выполнения работ в неблагоприятных погодных условиях - это проверено и в организациях здравоохранения Витебской области. Привели в соответствие с нормами обеспеченность работников хозяйственной службы специальной одеждой и обувью в Витебском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Вместе с тем выдать спецодежду и спецобувь уборщикам территорий необходимо в Витебской городской клинической поликлинике №3 и Витебском областном диагностическом центре. Некоторым организациям следует устранить нарушения в организации учета средств индивидуальной защиты и санитарной одежды.

"Анализ результатов профсоюзного мониторинга свидетельствует о большой работе, которую накануне холодов провели в учреждениях здравоохранения, и соблюдении должного температурного режима в помещениях и на рабочих местах. Информации о ситуациях, когда на рабочем месте холодно, не выданы сезонные спецодежда и обувь, не оборудованы помещения для отдыха, не установлены перерывы для обогрева не поступало", - заключили в отраслевом профсоюзе.-0-