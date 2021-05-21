В международном центре университета МЧС прошли обучение 20 нигерийских спасателей

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Федеральной пожарной службы Нигерии прошли обучение на базе Международного центра подготовки спасателей (IRT centre) Университета гражданской защиты МЧС в Борисовском районе. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель УГЗ Андрей Садовский.

Сегодня руководитель филиала "Институт переподготовки и повышения квалификации" Университета гражданской защиты МЧС Валерий Рудольф торжественно вручил выпускникам свидетельства о повышении квалификации и сертификаты Международного центра подготовки спасателей.

В течение недели 20 слушателей прошли подготовку по четырем программам, предусматривающим обучение специалистов работе в дыхательных аппаратах, аварийно-спасательным работам в зоне чрезвычайных ситуаций (подготовка инструкторов по аварийно-спасательным работам), а также расследованию пожаров и реагированию на инциденты с использованием химических, радиоактивных и ядерных веществ (в соответствии с рекомендациями комитета НАТО по гражданскому чрезвычайному планированию и гражданской защите). Из иностранных специалистов были сформированы четыре учебные группы по пять человек.

Для практических занятий был задействован полигон оперативно-тактической подготовки Международного центра подготовки спасателей. "Он является уникальной лабораторной базой под открытым небом, позволяющей моделировать весь спектр чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Для практических занятий привлекались работники Государственного комитета судебных экспертиз", - отметили в учреждении.

Кроме того, специалисты из Нигерии посетили подразделение авиации МЧС, где поучаствовали в ознакомительном занятии. При посещении аэродрома "Липки" гости ознакомились с парком авиационной и специальной техники, беспилотных комплексов. Отдельное внимание было уделено поиску и спасению экипажей и пассажиров воздушных судов, реагированию на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, а также международной деятельности и помощи в ликвидации пожаров на территории Беларуси и за рубежом.

Нигерийские коллеги побывали в Университете гражданской защиты МЧС и познакомились с его учебно-лабораторной базой, программными продуктами, которые используются в образовательном процессе. Слушатели также посетили Республиканский отряд специального назначения "Зубр", где с ними провели практические занятия.-0-