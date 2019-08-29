В Минск на конференцию по борьбе с терроризмом приедут представители около 50 стран

29 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Международная конференция высокого уровня "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий" состоится в Минске 3-4 сентября с участием представителей около 50 стран. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

Совместное мероприятие по линии Беларусь-ООН организовано Министерством иностранных дел и Контртеррористическим управлением Организации Объединенных Наций. Оно логически продолжает международную встречу высокого уровня, которая была проведена в Минске под эгидой ОБСЕ в октябре прошлого года.

"На масштабный международный форум ожидаем около 60 делегаций. Они будут представлять более 50 государств, а также международные, неправительственные организации и академические круги. Планируется участие генерального секретаря ОБСЕ Томаса Гремингера, заместителя генерального секретаря - руководителя Контртеррористического управления ООН Владимира Воронкова, заместителя генерального секретаря, специального советника генсекретаря по подготовке 75-летия ООН Фабрицио Хохшильда, помощника Генерального секретаря ООН по вопросам Европы, Центральной Азии и Америки Мирослава Енча, помощника Генсека ООН - исполнительного директора контртеррористического комитета ООН Мишель Конинкс, председателя межпарламентского союза Габриэлы Куэвас Баррон, председателя Исполкома - исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева, госсекретаря МИД Словакии Лукаша Паризека, представителей руководства МИД Армении, Монголии, Таджикистана, секретариата и структур ООН, ОДКБ, ШОС, ЮНЕСКО, Европейского союза, руководства контртеррористических структур, служб безопасности и правоохранительных органов ряда стран", - рассказал Анатолий Глаз.

Целью форума станет обсуждение многосторонних усилий и выработка решений на глобальном, региональном и национальном уровнях по борьбе с террористами и террористическими группами в условиях большей доступности и растущей сложности используемых технологий. Структурно конференция будет разделена на три тематические сессии. На них будут рассмотрены вопросы применения террористами новых технологий и искусственного интеллекта, обсуждены подходы и стратегии противодействия террористической пропаганде и неправомерному использованию достижений технологического прогресса.

В МИД 2 сентября состоится тематический брифинг по модальностям работы прессы в ходе конференции. Помимо представителей белорусского МИД в нем также примут участие сотрудники Контртеррористического управления Организации Объединенных Наций и представительства ООН в Беларуси.-0-