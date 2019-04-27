В Минске обсудили организацию службы новостей II Европейских игр

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос организации службы новостей Европейских игр рассмотрели на семинаре для пресс-секретарей национальных олимпийских комитетов и европейских спортивных федераций, который состоялся в Минске в ходе подготовки к II Европейским играм, сообщили БЕЛТА в пресс-службе дирекции игр.

Служба новостей на крупнейших спортивных форумах в нынешнем ее понимании существует со времен проведения летних Олимпийских игр 2000 года в Сиднее. На Олимпиадах, Паралимпиадах, Европейских играх журналисты рассчитывают на этот сервис, отметила ведущий специалист управления по коммуникациям, связям с общественностью и СМИ дирекции Елена Смирнова. Приезжая на соревнования, работники СМИ предполагают, что не все события им удастся посетить из-за дефицита времени. В этом случае им на помощь приходит новостная служба, которая готовит материалы со всех площадок. Такой сервис высоко оценивают все мировые СМИ, которые освещают мультиспортивные мероприятия.

На семинаре детально обсудили работу прессы во время предстоящего форума в зависимости от категории аккредитации: E (журналисты, блогеры), EP (фотографы), ENR (сотрудники радио- и телекомпаний, не обладающих правами вещания). С тематическими презентациями, отражающими разные аспекты работы аккредитованной прессы, выступили работники управления по коммуникациям, связям с общественностью и СМИ фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года".

Презентации по различным направлениям подготовили и представители Европейских олимпийских комитетов (ЕОК), спортивных PR-агентств. Участники посетили международные тестовые соревнования по спортивной гимнастике в "Минск-Арене".-0-