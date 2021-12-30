В Минске организована работа общественных приемных по обсуждению изменений и дополнений в Конституцию

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске с сегодняшнего дня организована работа общественных приемных на базе районных первичных организаций ОО "Белая Русь". Об этом БЕЛТА сообщила председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин Ольга Чемоданова.

27 декабря на всенародное обсуждение вынесен проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь. Документ обнародован на Национальном правовом интернет-портале. Доступ к нему в печатном виде обеспечен в публичных центрах правовой информации, функционирующих на базе областных и центральных районных (городских) публичных библиотек республики.

"С 30 декабря в Минске организована работа общественных приемных для сбора замечаний и предложений по проекту документа, - сказала Ольга Чемоданова. - В обсуждении изменений и дополнений в Конституцию активное участие примут также представительницы Минской городской организации Белорусского союза женщин".

Заинтересованные в обсуждении минчане могут приходить в районные первичные организации "Белой Руси" столицы в вечернее время с 17.00 по вторникам, средам и четвергам. Подробная информация размещена на сайте Мингорисполкома.

Все поступающие замечания и предложения от жителей города будут направлены для обобщения в Национальный центр правовой информации.-0-