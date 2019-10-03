В Минске появится офлайн-точка доставки открыток для учителей

С 3 октября в ТРЦ Galleria Minsk появится точка доставки #ИсточникПеремен, где каждый сможет отблагодарить педагога, который помог ему измениться к лучшему, подписав открытку. Открытки после 8 октября отправятся адресатам.

Принимать благодарности учителям #ИсточникПеремен будет ежедневно с 17:00 до 20:00 на первом этаже торгового центра. Точку доставки легко узнать по "школьной" фотозоне, которую разместят рядом с пунктом приема поздравлений. Отправить открытки можно одному, двум или нескольким преподавателям – организаторы предлагают вам отблагодарить всех, кто помог вам измениться к лучшему.

Поздравить учителя до 5 октября включительно можно не только в офлайне, но и в Instagram. Чтобы отправить символический, но душевный подарок, сделайте пост о том самом педагоге, который научил вас главному, с хештегом #ИсточникПеремен. В публикации важно указать его имя, город – это может быть столица или областной центр – и номер школы или название университета, колледжа или студии, где он преподает.

Есть и другой вариант — рассказ про учителя можно отправить на почту istochnikperemen@gmail.com или в директ инстаграм-аккаунта @istochnikperemen. Там же размещены подробные правила конкурса.

Героям 100 самых запоминающихся онлайн-рассказов из Минска или одного из областных городов организаторы доставит букеты и бутылочки воды. Правильный питьевой режим — одна из составляющих здорового образа жизни. Обезвоживание значительно снижает производительность, а учителям особенно важно всегда оставаться в тонусе: работа с детьми — одна из самых энергозатратных. Выбирать победителей, которым отправятся подарки, будут известные "наставники":

- Shuma – певица и преподаватель вокала;

- Надя Бука – художник с большим количеством последователей;

- Макар Шнип – самый известный директор лицея БГУ.

Информационный партнер проекта – Белорусского телеграфное агентство