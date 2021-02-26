В Минске участники круглого стола о межконфессиональном согласии приняли резолюцию

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принята резолюция круглого стола "Межконфессиональное согласие как важнейший фактор укрепления общественного спокойствия и стабильности", посвященного Году народного единства", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Участниками мероприятия отмечено, что испокон веков белорусский народ славится своим гостеприимством, толерантностью, веротерпимостью. "На белорусской земле в мире и согласии в духе добрососедства жили, трудились, создавали семьи, растили детей представители самых разных народов, национальностей и религиозных взглядов. Белорусы с уважением относятся к ценностям иных культур, на генетическом уровне отвергая любые проявления национальной, религиозной вражды или розни. Наш народ всегда отличался готовностью прийти на помощь, поддержать страждущих, поделиться последним, не требуя ничего взамен. Именно поэтому Беларусь не знала разрушительных межэтнических и религиозных конфликтов, которые опустошительны по своей сути и губительны для любого государства. Наоборот, на белорусской земле создавалась самая благоприятная среда для развития и сохранения национальных и религиозных традиций, их взаимопроникновения для взаимного духовного обогащения. В Беларуси много семей, в которых супруги придерживаются разных религиозных убеждений, что только способствует их нравственному развитию, сплочению брака и воспитанию детей", - говорится в резолюции.

Такое межконфессиональное согласие - важнейшее историческое достижение и ключевой фактор укрепления мира, общественного спокойствия и стабильности, гарантия преодоления возможных вызовов и угроз, направленных на разобщение народа и подрыв белорусской государственности.

"Политические события 2020 года ярко продемонстрировали стремление внешних деструктивных сил ослабить страну, внести раскол в сформировавшийся общественный монолит, в том числе воздействуя на религиозные чувства людей. Однако сложившийся иммунитет народа не позволил реализовать сценарий развала нашей Беларуси, а народное единство показало свою силу. Этому в значительной степени способствовало и духовное слово церкви, оказавшей пастырскую помощь государству", - отмечается в документе.

Во время заседания

Согласно резолюции, церковное и государственное служение во многом сходны и дополняют друг друга. Общей целью для них является достижение миропорядка, профилактика правонарушений, ресоциализация, искоренение алкоголизма, наркомании, духовное развитие граждан, привитие законопослушного и добропорядочного образа жизни, патриотизма. "Особая роль в этом созидательном процессе принадлежит следователям, которые обеспечивают соблюдение прав и законных интересов граждан, защиту их и общества от преступных посягательств, принимают все меры по возмещению причиненного ущерба и заглаживанию вредных последствий. Основной задачей следственного служения в ходе работы с лицами, преступившими закон, является исправление правонарушителя, его ресоциализация и недопущение совершения им новых преступлений. Значение религии в этом процессе огромно, поскольку она наставляет людей, влияет на их души, врачует, способствует процветанию добра и справедливости. Таким образом, тема укрепления межконфессионального согласия, координация усилий на общее служение имеют архиважное значение", - подчеркивается в резолюции.

Председатель Следственного комитета Иван Носкевич отметил, разговор во время круглого стола состоялся. "Я хочу высказать искреннюю благодарность за то, что вы откликнулись на нашу инициативу провести такой круглый стол. Такое впечатление лично у меня, что все ждали этого мероприятия, хотели выговориться, высказать свои идеи для того, чтобы внести свой посильный вклад в межконфессиональное согласие. Мы услышали глубокие, проникновенные, содержательные выступления участников, - сказал он. - Нам обязательно необходимо проводить подобные мероприятия и на региональном уровне. Это очень важно. Кроме того, необходимо опубликовать сборник материалов круглого стола, чтобы все могли с ними познакомиться. Уверен, что руководители религиозных конфессий также донесут эту информацию до своих конфессий".

Круглый стол "Межконфессиональное согласие как важнейший фактор укрепления общественного спокойствия и стабильности", посвященный Году народного единства, прошел сегодня в Минске. В его работе участвовали представители религиозных конфессий, госорганов, научных и образовательных учреждений, общественных объединений, члены Совета Республики и депутаты Палаты представителей. Мероприятие организовано для обсуждения насущных вопросов взаимодействия церкви и государства на благо белорусского народа, роли религиозных организаций, общественных объединений в профилактике правонарушений, алкоголизма, наркомании и других асоциальных явлений, речь также шла о ресоциализации осужденных, работе с молодежью, противодействии религиозному экстремизму. Организаторами форума выступили Следственный комитет и Институт повышения квалификации и переподготовки СК.-0-