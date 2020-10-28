В минском НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии проведены все плановые операции - Минздрав

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии проведены все плановые операции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"Приоритетом для всех медработников был и будет пациент. Именно такой вывод напрашивается сегодня при подведении итогов работы учреждений здравоохранения, - заявили в пресс-службе. - Медицинских работников Минской областной клинической больницы, как оказалось, никто не уволил. Мало того, плановая оперативная помощь целый день оказывалась в полном объеме. Оперативные вмешательства проводились на 15 столах, выполнялись согласно запланированному графику с 9.00 до 15.45. Фактов отмены оперативных вмешательств нет". Вместе с тем вчера администрация приняла решение о некотором сокращении плановой медицинской помощи в связи с эпидситуацией.

В Минске 6-я городская клиническая больница работает в штатном режиме. В Минздраве подчеркнули, что все сотрудники в дневное рабочее время находились на местах, весь коллектив трудился. На сегодня в клинике находится 361 пациент с коронавирусной инфекцией, в том числе 37 беременных. За сутки в приемное отделение травматологического корпуса обратились 156 пациентов.

Шестая больница Минска работает в штатном режиме - главврач "Вся клиника функционирует в штатном режиме, все сотрудники в рабочее время находятся на рабочих местах, весь коллектив работает. Приоритетом для всех медработников, в том числе 6-й больницы, является пациент", - сказал главный врач учреждения здравоохранения Игорь Юркевич.

Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий сообщил, что специалисты учреждения добросовестно выполняют свои профессиональные обязанности, соблюдая регламент служебного времени, и не участвуют в несанкционированных акциях. "Учитывая подъем заболеваемости COVID-19, на них возложена важнейшая задача по обеспечению в круглосуточном режиме пациентов компонентами крови и лекарственными средствами из плазмы крови, в том числе плазмой иммунной анти-COVID-19. Принимая ответственность за сохранение здоровья и жизни людей, сотрудники центра обеспечивают бесперебойную заготовку и переработку крови, ее компонентов", - заявили в Минздраве.-0-