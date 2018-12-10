В Минстройархитектуры рассказали о допмерах господдержки при строительстве жилья

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник управления жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Александр Авраменко в пресс-центре БЕЛТА рассказал о дополнительных мерах государственной поддержки при строительстве жилья, предусмотренных указом №474 "О государственной поддержке при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений".

В Беларуси усилена господдержка детей-сирот и многодетных семей в решении жилищного вопроса Указом "О государственной поддержке при строительстве (реконструкции) или приобретении жилых помещений" увеличивается размер такой поддержки для некоторых категорий граждан.

Нормы этого документа дополняют действующие указы №13 и №240, предусматривающие предоставление господдержки гражданам при жилищном строительстве.

Детям-сиротам и приравненным к ним лицам с учетом их особого статуса увеличен размер субсидии на погашение основного долга по кредитам, выдаваемым на строительство (реконструкцию) жилья, с 35% до 50% от суммы основного долга. "Мы проанализировали практику применения механизма субсидирования с тем, чтобы убрать все шероховатости. Этим людям часто недоставало субсидий в размере 35% на погашение основного долга. Решили принять дополнительные меры, чтобы решить эту проблему, помочь им в строительстве жилья", - отметил Александр Авраменко.

В качестве дополнительных мер социальной защиты многодетных семей, воспитывающих детей-инвалидов, им предоставлено право на строительство жилья с господдержкой в первоочередном порядке по аналогии с многодетными семьями, имеющими четверых и более детей. "На получение жилья направляются сначала многодетные семьи, но многодетные семьи с четырьмя и более детьми получают жилье еще быстрее. К таким семьям приравняли и семьи с детьми-инвалидами. Эти меры исходят из жизни, от необходимости", - добавил представитель министерства.

Указ также уточняет, что к членам семей - получателей льготных кредитов, одноразовых субсидий относятся их дети в возрасте до 23 лет, проходящие альтернативную службу, - по аналогии с детьми, проходящими срочную военную службу по призыву. Согласно закону "Об альтернативной службе" с 1 июля 2016 года наряду со срочной военной службой по призыву предусмотрена альтернативная служба.

Указ №240 об адресном субсидировании в жилищном строительстве вступил в силу 6 августа 2017 года. Государственные субсидии предоставляются на уплату части процентов за пользование кредитом на строительство жилья, полученным гражданами в любом коммерческом банке, а многодетным и молодым семьям и детям-сиротам - также на погашение части основного долга по таким кредитам. Получателями субсидий могут быть все граждане, имеющие право на получение государственной поддержки в соответствии с указом №13 от 6 января 2012 года.-0-