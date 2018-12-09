В Минсвязи рассказали, когда белорусам начнут выдавать ID-карты

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель министра связи и информатизации Дмитрий Шедко рассказал в эфире телеканала
"Мы рассчитываем, что все работы будут сделаны в 2019 году, и мы сможем начать выдавать первые электронные карты. Безусловно, это будет делаться на основании заявления человека", - отметил Дмитрий Шедко.
Получить ID-карту можно, когда истекает срок действия паспорта, и нужно получить новый. Другой вариант - если человек хочет получить более удобный электронный паспорт вместо бумажного.
"Чисто технически выпустить и выдать каждому человеку эту карту - это достаточно серьезные организационные усилия. И они, понятно, произойдут не за день и не за два", - пояснил первый замминистра.
ID-карта будет носителем электронной цифровой подписи, по словам Дмитрия Шедко, это даст пользователям ключ к большому количеству различных цифровых возможностей.-0-
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